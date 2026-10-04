Loteria Română a anunțat ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 4 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 18:30 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 18:49

Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6 milioane de euro

Duminică, 4 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 1 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare de 1,66 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 11,85 milioane de euro, iar la Joker reportul este de aproximativ 8.46 milioane de euro.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 4 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49. La categoria I s-au acumulat 11.851.392,64 lei, echivalentul a peste 2,24 milioane de euro.

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O sumă importantă este disponibilă și la Noroc, unde reportul cumulat depășește 5,46 milioane de lei, aproximativ 1,03 milioane de euro.

La Joker, reportul categoriei I a ajuns la 8.468.283,03 lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc s-au acumulat peste 299.000 de lei, aproximativ 56.600 de euro. Noroc Plus are la categoria I un report care depășește 95.900 de lei, echivalentul a peste 18.100 de euro.

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 4 octombrie 2026: 24, 10, 12, 15, 32, 40

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 4 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 4 octombrie 2026: 9 - 25, 32, 14, 34, 11

Rezultate Loto la Noroc Plus din 4 octombrie 2026: 0 8 0 3 9 2

Rezultate la Loto 5 din 40 din 4 octombrie 2026: 32, 14, 4, 7, 28, 34

Super Noroc: 4 1 6 6 2 8

Noroc: 1 8 9 3 9 3 5