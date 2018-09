Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 2 septembrie 2018

Duminica, 2 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii august Loteria Romana a acordat 17.588 de castiguri in valoare totala de 575.217,05 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,96 milioane lei (peste 854.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 819.000 lei (peste 176.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 444.000 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 973.800 de lei (peste 210.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 25.200 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 226.000 de lei (peste 49.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 97.000 de lei (peste 21.000 de euro).

Rezultate loto, 2 septembrie 2018.