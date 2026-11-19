Rezultatele loto la extragerile de azi, 19 noiembrie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 19 noiembrie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 19 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de joi, 19 noiembrie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

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Află numerele câștigătoare la loto de joi, 19 noiembrie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 19 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 19 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, 19 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, 19 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, 19 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, 19 noiembrie 2026:

Report loto 19 noiembrie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de joi

Joi, 19 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 15 noiembrie, Loteria Romana a acordat 29.634 de castiguri in valoare totala de 2.066.519 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 110.100 lei (peste 20.500 euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).