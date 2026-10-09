Rezultate Loto, 8 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,5 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 8 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 11 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 8 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 11 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI

Duminică, 11 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare de 1,47 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 2,54 milioane de euro, iar la Joker reportul este de aproximativ 1.68 milioane de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de joi, 8 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Noroc, la categoria a IV-a, s-au inregistrat 14 in valoare de 2.479,33 de lei fiecare.

Rezultate Loto la Noroc din 8 octombrie 2026: 5 7 4 8 6 5 7

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a s-au înregistrat 2 premii în valoare de 28.187,50 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 5 din 40 din 8 octombrie 2026: 10, 9, 2, 13, 3, 12

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 8 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 8 octombrie 2026: 28, 18, 25, 37, 44 + 16

Rezultate Loto la Noroc Plus din 8 octombrie 2026: 6 1 7 9 2 9

Rezultate Loto la Super Noroc din 8 octombrie 2026: 5 1 6 7 5 0

Rezultate la Loto 6 din 49 din 8 octombrie 2026: 30, 48, 49, 40, 20, 28

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,54 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,68 milioane de euro

Duminica, 11 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,47 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).