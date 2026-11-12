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Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026: 4,5 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,56 milioane de lei la Joker în joc

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 07:47 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:02
Rezultate Loto azi, 12 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/ AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 12 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 12 noiembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 noiembrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,50 milioane de lei. Report la Joker la categoria I de peste 1,56 milioane de lei

Joi, 12 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 noiembrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 21.000 de castiguri in valoare totala de peste 3,63 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

La tragerea Joker s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Vaslui.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 1.031.352,24 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, aplicatia mobila AmParcat.ro. La acelasi joc, s-a inregistrat si un castig de categoria a III-a in valoare de 79.688,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Suceava.

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