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Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026: 3,19 milioane de euro la Loto 6/49 și 1,36 milioane de lei la Noroc în joc

Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 11:57 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 11:57
Rezultate Loto azi, 22 octombrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/ AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 22 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Joi, 22 octombrie 2026

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 22 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 22 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 22 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 22 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 22 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 22 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 22 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,19 milioane de euro. Suplimentar 300.000 la categoria I Joker

Joi, 22 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 octombrie, Loteria Română a acordat 29.533 de castiguri, in valoare totala de peste 12,75 milioane de lei.

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 18.10.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 22.10.2026.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

La Joker este in joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 28.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).

Reamintim ca la tragerea Joker de duminica, 18 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I In valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusa cod 12 in zona A si cu schema redusa cod 45 in zona B, in total 123 de variante la Joker si cu o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 987,50 de lei. Este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Joker.

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a II-a în valoare de 92.944 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-a inregistrat un casig de categoria a III-a în valoare de 81.314,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Giurgiu.

La tragerea Noroc s-a inregistrat un castig de categoria N-3 în valoare de 61.238 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacaloto.ro.

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