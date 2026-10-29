Rezultatele loto la extragerile de azi, 29 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 29 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Joi, 29 octombrie 2026

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 29 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 29 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,32 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Negresti-Oas, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminica, 25 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 68.875,44 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii din Botosani si din Iasi, iar celelalte doua online.