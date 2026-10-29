Antena Căutare
Home News Social Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc

Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc

Rezultatele loto la extragerile de azi, 29 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 16:29 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 16:30
Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 29 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO. Află numerele de la extragerile LOTO - Joi, 29 octombrie 2026

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 29 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 29 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 29 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,32 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Negresti-Oas, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminica, 25 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 68.875,44 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii din Botosani si din Iasi, iar celelalte doua online.

A vrut să facă un test IQ de 0,99 euro și s-a trezit cu 215 lei retrași de pe card. Ce a pățit o româncă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani
Observatornews.ro Suspecţii jafului de pe Otopeni: unul are datorii la cămătari, altul şi-a luat maşină de 100.000 euro Suspecţii jafului de pe Otopeni: unul are datorii la cămătari, altul şi-a luat maşină de 100.000 euro
Antena 3 O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
A vrut să facă un test IQ de 0,99 euro și s-a trezit cu 215 lei retrași de pe card. Ce a pățit o româncă
A vrut să facă un test IQ de 0,99 euro și s-a trezit cu 215 lei retrași de pe card. Ce a pățit o româncă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Alessandra Stoicescu, premiată pentru munca sa civică și jurnalistică. La ce o ”obligă” premiul: „Respectul pe care îl datorăm”
Alessandra Stoicescu, premiată pentru munca sa civică și jurnalistică. La ce o ”obligă” premiul:...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x