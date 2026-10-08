Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 8 octombrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 8 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO - Joi, 8 octombrie 2026: 2,4 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,6 milioane de euro la Joker

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 8 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 8 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 8 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 8 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 8 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 8 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 8 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,4 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,64 milioane de euro

Joi, 8 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 octombrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 29.400 de castiguri in valoare totala de peste 6,04 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria N-3 in valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila Amparcat.ro.