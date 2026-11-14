Sibiu sau Craiova? Unde poți merge duminică, 15 noiembrie 2026, la târgurile de Crăciun deja deschise. Ce oferă fiecare

Descoperă ce atracții există la târgurile de Crăciun din Craiova și din Sibiu și descoperă care este diferența dintre cele două. Află ce poți face, dacă le vizitezi.

Târgurile de Crăciun se deschid mai devreme în anul 2026! Descoperă ce oferă târgul de la Sibiu și cel de la Craiova. Program și informații detaliate pentru vizitatori.

Sibiu sau Craiova? Unde poți merge duminică, 15 noiembrie, la târgurile de Crăciun deja deschise. Ce oferă fiecare

Dacă anul trecut târgurile de Crăciun din Sibiu și din Craiova s-au deschis pe 14 noiembrie, iată că în anul 2026 porțile se deschid mai devreme, spre bucuria vizitatorilor. Iubitorii sărbătorilor de iarnă vor putea vizita târgurile de Crăciciun din Sibiu și Craiova începând cu vineri, 13 noiembrie 2026 și vor române deschise până pe 3 ianuarie 2027. Descoperă în rândurile de mai jos informații complete, dar și care este diferența dintre cele două.

Ce surprize aduce Târgul de Crăciun din Sibiu

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În Sibiu, în Piața Mare, turiștii vor fi întâmpinați de 120 de căsuțe unde expozanți din toate colțurile țării, dar și din alte țări precum Italia și Ungaria, vor avea șansa să își expună produsele. De la produse artizanale și jucării și până la dulciuri, decorațiuni și preparate tradiționale, vizitatorii vor găsi de toate.

Va exista o roată panoramică de 22 de metri înălțime, dar și un patinoar de 600 de metri pătrați de gheață pură, cu o capacitate de 300 de persoane simultan. Copiii vor avea ocazia să descopere liftul lui Moș Crăciun și să îl întâlnească. Va exista un trenuleț de copii, dar și unul turistic. Alte distracții disponibile sunt caruselul, scena pentru evenimente, o cabană tiroleză cu preparate calde și petreceri cu DJ, dar și atelierul lui Moș Crăciun și multe altele. Pe scenă, concerte vor avea loc în perioada 1-26 decembrie, între 16:00 și 20:00.

Organizatorii susțin faptul că anul trecut au avut aproximativ 600.000 de vizitatori și se așteaptă ca anul acesta cifra să fie depășită.

Copii vor putea să îl întâlnească pe Moș Crăciun la târgurile din Sibiu și Craiova

Ce surprize aduce Târgul de Crăciun din Craiova

În Craiova, târgul de Crăciun are tema „Tărâmul elfilor” și promite să își surprindă vizitatorii cu spectacole și numeroase atracții. Și aici va exista o roată panoramică, dar va avea 40 de metri înălțime. Orașul este deja decorat cu milioane de lumini, având deja aer festiv. În acest, vizitatorii se vor putea bucura de un patinoar amplasat chiar în centrul pieței principale a târgului. Alte atracții mai sunt sania zburătoare a lui Moș Crăciun, decorațiunile numeroase și cele 90 de căsuțe cu produse artizanale și jucării și până la dulciuri, decorațiuni și preparate tradiționale. Copii se pot bucura și atracții precum trenulețul aflat pe o șină suspendată, Labirintul elfilor, ateliere, activități, carusele și multe altele.

Suprafața totală a târgului este de 280.000 de metri pătrați. Sunt cinci piețe tematice și accesul este gratuit și târgul este mai mare decât cel de anul trecut.

Cei care preferă un târg mic cu o tradiție îndelungată pot opta pentru Sibiu, în timp ce Craiova oferă un târg potrivit pentru cei care vor să se bucure de o diversitate mai mare.