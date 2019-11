Tinerii din Cluj au inventat o aplicaţie pentru telefonul mobil care îi ajută pe copii să slăbească într-un mod interactiv

Mai mulţi tineri au inventat o aplicaţie pentru telefonul mobil care îi ajută pe copii să slăbească într-un mod interactiv. Iar cum "interactiv" este cuvântul cheie pentru noile generaţii, programul chiar promite.

Clara are 12 ani. De trei ani se plimbă de la un nutriţionist la altul, dar nu a obţinut niciun fel de rezultat. În schimb, de când a descoperit aplicaţia, a reuşit să dea jos nu mai puţin de patru kilograme.

„În primul rand mananc mult mai sanatos, am invatat cum sa mi impart farfuria cum trebuie si am invatat in ce interval de ore trebuie sa mananc” , a povestit Clara.

Secretul aplicaţiei? Este atractivă. Vine cu joculeţe şi teste care să-i stimuleze pe copii să respecte un program riguros de masă şi mişcare.Programul a fost dezvoltat de un IT-st din Cluj şi s-a născut din nevoie.