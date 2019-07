Tramvai rămas fără roată în mers. Pericol pentru călători: „Pur şi simplu a căzut”

Vechi şi şubrede, tramvaiele, deşi ar trebui să fie o alternativă mai puţin poluantă pentru transportul în comun, sunt deseori un pericol pentru călători. O arată un incident petrecut în Botoşani.

Un tramvai a rămas fără roată ,de trei ori, în numai jumătate de oră. Iar astfel de probleme sunt raportate zilnic. Cauzele principale sunt căile de rulare îmbătrânite şi lipsa banilor pentru investiţii.

Era ora 20, luni seara, când pe strada Calea Naţională, cea mai circulată arteră din Botoşani, un tramvai plin cu călători a deraiat după ce o roată i-a sărit în mers. Doar un noroc a făcut ca un dezastru să fie evitat.

Oamenii au fost rugaţi să coboare, reparaţia s-a făcut rapid la faţa locului, iar garnitura a pornit către depou. Până acolo, roata a mai sărit de două ori. O defecţiune aproape imposibil de prevăzut, susţine directorul firmei de transport public.

„Pur şi simplu a căzut. Am depistat că a fost o fisură în osia din spate a boghiului doi. Schimbăm osia şi îl punem în circulaţie. Calea de rulare este foarte rigidă, este foarte veche, uzată”, a spus Victor Ivănescu, directorul firmei de transport public.

De aici şi problemele. Pe şinele vechi de aproape 30 de ani, tramvaiele mai bătrâne de atât cu încă un deceniu, circulă la risc în fiecare zi.

Dacă în depou se repară la foc continuu, în birourile autorităţilor se aşteaptă o minune. Transportul electric în România beneficiază de fonduri europene pentru reabiliare printr-un program operaţional din 2014. Doar pe hârtie, însă.

„Posibilităţile noastre efective de a rezolva pe plan local această problemă sunt egale cu zero. Ca să dau un singur exemplu. toţi banii noştri de investiţie pentru anul 2019, vorbim de anul curent, am putea să achiziţionăm un tramvai şi jumătate. N-o să mai vorbim de reabilitarea căii de rulare”, Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoșani.

Este al şaselea incident în care au fost implcate tramvaie în doar câteva luni la Botoşani. Pentru moment, primăria a anunţat că în locul tramvaielor vor fi închiriate autobuze pentru transportul călătorilor până când reţeaua va fi înnoită.