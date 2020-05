Un bărbat din Iași a băut patru litri de spirt contrafăcut și a avut o surpriză uriașă! Ce a pățit: „Și eu mă oftic”

„Dimineața eram treaz, am fost supărat că nu m-am îmbătat. Eu asta am vrut, să mă îmbăt”, a completat bărbatul.

„Când am auzit că au murit și eu am scăpat, am făcut cruce… Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Sunt tare, ce să mai… Nu știu cum de am scăpat, sincer… Cred că l-am diluat mai mult, nu știu. Când am mai băut, am pus jumătate de litru de spirt și jumătate de litru de apă. Era mai tare. Acum am pus trei litri, cam mult…”, a mărturisit românul pentru cei de la bzi.ro, fericit totuși că a scăpat cu viață.