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Un nou val de scumpiri ar putea lovi România în 2027. Ce alimente de bază riscă să coste mai mult

Specialiștii avertizează că un nou val de scumpiri ar putea lovi România în 2027. Descoperă ce alimente de bază riscă să coste mai mult

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 11:00 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 11:01
Descoperă ce produse s-ar putea scumpi în anul 2027 | Profimedia
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Românii s-au confruntat în ultimii ani cu tot mai multe scumpiri, însă din păcate, lucrurile s-ar putea agrava și mai mult. Alimentele de bază ar putea deveni din nou mai scumpe în 2027, după câteva luni în care bugetele familiilor din România au fost deja puse la grea încercare, din cauza inflației. Descoperă în rândurile de mai jos avertismentul specialiștilor.

Un nou val de scumpiri ar putea lovi România în 2027. Ce alimente de bază riscă să coste mai mult

Prețul grâului a crescut cu peste 30% pe plan mondial. Atunci când grâul se scumpește, efectul se vede mai devreme sau mai târziu și la raft, în prețul produselor finite. Nu este însă singurul vinovat. Seceta, războaiele și costurile tot mai mari de transport pun și ele presiune pe prețurile din magazine.

Unele produse deja costă mai mult. Datele Institutului Național de Statistică arată că pâinea s-a scumpit cu aproape 5%, laptele cu aproape 7%, iar ouăle cu 10%. Deși par procente mici, aceste scumpiri se resimt prin faptul că voorim despre alimente de bază, pe care le cumpărăm zilnic sau săptămânal. Pentru cei cu venituri reduse, chiar și câteva procente în plus înseamnă o cheltuială e se resimte.

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Scumpirea carburanților se resimte nu doar în buzunarul șoferilor, ci se transmite pe tot lanțul economic. Dacă transportul costă mai mult, produsele ajung mai scumpe pe rafturi, iar alimentele de bază nu fac excepție. Așa că, pe lângă pâine, lapte și ouă, ar putea crește și prețul altor lactate, al cărnii și al altor produse alimentare, arată cei de la stiripesurse.ro.

Cel mai tare resimt aceste creșteri pensionarii și salariații cu venituri mici, pentru că o mare parte din bani se duce pe cheltuielile de zi cu zi. Inflația a ajuns la 6,6%, iar specialiștii spun că ar putea depăși 8% până la sfârșitul anului 2026. Practic, puterea de cumpărare scade, iar aceiași bani ajung pentru tot mai puține produse și cheltuieli.

Scumpirea alimentelor și a altor produse de la rafturi vor aduce o presiune în plus în bugetele românilor cu venituri mici medii, dar mai ales în bugetele pensionarilor.

De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri...

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