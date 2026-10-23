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Weekend sub tensiune în Europa! Proteste anunțate la Paris și Florența, după violențele din ultimele zile

Europa se pregătește pentru un weekend tensionat. Franța mobilizează armata înaintea noilor proteste, iar la Florența sunt anunțate manifestații. Ce măsuri au luat autoritățile.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:55 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:01
Weekend sub tensiune în Europa! Proteste anunțate la Paris și Florența, după violențele din ultimele zile | Shutterstock
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Europa se pregătește pentru un nou weekend marcat de proteste și măsuri sporite de securitate. În Franța, autoritățile anunță suplimentarea forțelor de ordine și desfășurarea militarilor pe străzi, după violențele și actele de vandalism din weekendul trecut.

În Italia, manifestații sunt anunțate în mai multe orașe, inclusiv la Florența, unde protestatarii sunt așteptați sâmbătă, 24 octombrie. Tensiunile au la bază nemulțumiri legate de costul vieții, prețurile la combustibili și problemele din serviciile publice.

Franța mobilizează armata înaintea noilor proteste

Autoritățile franceze pregătesc o operațiune amplă de securitate pentru manifestațiile anunțate sâmbătă, 24 octombrie, după ce protestele din 17 octombrie au fost însoțite de confruntări cu poliția, jafuri și distrugeri în mai multe orașe.

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Manifestațiile au pornit pe fondul nemulțumirilor privind creșterea costului vieții, prețurile la combustibili și situația din sistemul de educație.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat convocarea unui consiliu de apărare pentru a analiza măsurile necesare înaintea noilor proteste.

Potrivit Euronews, autoritățile intenționează să desfășoare militari din cadrul operațiunii Sentinelle, alături de unități de elită ale poliției și jandarmeriei. Numărul forțelor de ordine ar urma să fie cu 20% mai mare decât la manifestațiile din weekendul trecut.

După violențele recente, în mai multe orașe au fost introduse restricții locale de circulație pe timpul nopții și interdicții privind organizarea unor manifestații. La Paris, marșul programat pentru sâmbătă a fost autorizat pe un traseu din estul capitalei, însă accesul protestatarilor în anumite zone centrale a fost restricționat.

Guvernul francez a recunoscut că amploarea manifestațiilor și a violențelor a fost subestimată. Premierul Sébastien Lecornu a admis că serviciile de informații nu au anticipat corect situația, în timp ce autoritățile încearcă să prevină repetarea incidentelor.

Florența, printre orașele italiene în care sunt anunțate proteste

Nici Italia nu este ocolită de tensiuni. La Florența, o manifestație este anunțată pentru sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15:00, în Piazza Santa Maria Novella. Apelul a fost lansat de gruparea autointitulată Movimento 17 ottobre, care promovează mobilizări împotriva guvernului și a politicilor pe care le consideră favorabile mediului de afaceri.

Potrivit publicației locale The Florentine, inițiativa face parte dintr-un val mai amplu de manifestații anunțate în mai multe orașe italiene, printre care Milano, Roma, Torino, Bologna, Padova, Bari și Genova.

Mobilizarea vine după protestele din weekendul trecut, când demonstrații legate de costul vieții, prețurile la combustibili și fiscalitate au fost însoțite, în unele zone, de confruntări cu poliția, distrugeri și jafuri.

Primarul Florenței, Sara Funaro, a subliniat că dreptul oamenilor de a protesta trebuie respectat, avertizând însă că violențele nu vor fi tolerate. Autoritățile urmăresc apelurile distribuite pe rețelele sociale și verifică informațiile privind organizarea manifestației.

La momentul publicării informațiilor, presa locală relata că nu fusese încă depusă o notificare oficială pentru protestul anunțat în oraș.

În paralel, dezbaterea privind securitatea publică și atribuțiile poliției continuă în Italia, în contextul unor măsuri anunțate de guvern pentru gestionarea manifestațiilor.

Un weekend urmărit atent de autoritățile europene

Manifestațiile din Franța și Italia au loc într-un context mai larg de nemulțumire socială, alimentată de presiunile economice și de problemele privind serviciile publice. În Franța, autoritățile mizează pe o prezență sporită a forțelor de ordine, în timp ce în Italia sunt monitorizate apelurile la proteste din mai multe orașe.

Desfășurarea manifestațiilor din 24 octombrie va arăta dacă măsurile de securitate vor reuși să limiteze riscul unor noi confruntări. În același timp, nemulțumirile care au scos oamenii în stradă rămân o provocare pentru guvernele europene.

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