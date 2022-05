Adrian Mutu, specialistul Antenei 1 la meciurile României. Antrenor face pereche cu Dan Pavel la “Hai, România! În fiecare zi!”

Hai cu energia! Hai cu magia! România are nevoie de tine! Să strigăm împreună: Hai, România! În fiecare zi.

Adrian Mutu face pereche cu Dan Pavel la Antena Sport

Adrian Mutu va face pereche cu prezentatorul Antena Sport, Dan Pavel, în emisiunile “Hai, România! În fiecare zi!”, difuzate înainte și după partidele naționalei.

Primele două apariții vor fi la cele două meciuri transmise de Antena 1 în luna iunie - marți 4 iunie, ora 21.45, Bosnia - România și sâmbătă 11 iunie, ora 21.45, România - Finlanda, meci-eveniment care marchează 100 de ani de la primul joc al României, pe 8 iunie 1922, 2-1 la Belgrad.

Domnule Iordănescu,

Dragă Hagi, Ianis.

Suntem mulţi şi vrem să strigăm împreună: CA-LI-FI-CA-RE!!!

Adrian Mutu este, alături de Gheorghe Hagi, cel mai bun marcator din istoria naționalei cu 35 de reușite, creator de spectacol la Chelsea, Inter, Juventus sau Fiorentina, iar la începutul anului a fost foarte aproape să devină selecționerul României.

"E foarte greu de exprimat în cuvinte, dar a îmbrăca tricoul echipei naționale a fost cea mai mare onoare și o mare responsabilitate să am posibilitatea de a reprezenta toți românii prin acest sport foarte frumos. Sper că am facut-o cu cinste, sper că v-ați bucurat! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la fiecare meci și sper să fiți în continuare alături de echipa națională", a declarat Adrian Mutu.

Meciurile României, comentate de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici

Dan Pavel a fost 10 ani editor și comentator sport.ro, editor prezentator al emisiunii Știu la Aleph News și acum prezintă Știrile Antena Sport alături de Camelia Bălțoi și Alexandra Tudor.

“Este o mare onoare să dezbatem meciurile României alături de un jucător emblematic al serilor de Champions League, ultimul lider al României egal cu o campioană mondială în meci oficial, cu Italia la Euro 2008” - Dan Pavel.

Meciurile naționalei vor fi comentate la Antena 1 de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici cu experiență de peste 20 de ani în transmisiile Pro TV din Champions League, Europa League si Campionatul European.

Antena 1 deține opțiunea pentru meciurile României în ciclul 2022-2026 și va transmite în exclusivitate jocurile naționalei între 2026 si 2028.

Hai, România! În fiecare zi!

