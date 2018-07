VIDEO: Arbitrul român Marius Avram, scos cu targa de pe teren la un meci din Europa League! Care este starea ”centralului”

În minutul 29 al meciului din Ungaria, arbitrul în vârstă de 38 de ani a alunecat şi nu s-a mai putut ridica de pe teren din cauza durerilor. Conform primelor informații, Avram a avut parte de îngrijiri medicale pe teren, iar medicii au constatat că a suferit o luxație la gleznă.

Necazul lui Marius Avram i-a oferit ocazia lui Iulian Călin (31 de ani), al patrulea arbitru la acest joc, să își facă debutul internațional.

Romanian FIFA referee Ionuț Marius Avram got injured during EL game Budapest Honvéd FC (HUN) - FK Rabotnički (MKD). He has been replaced by Fourth Official Iulian Călin who made his international debut. We wish Avram a quick recovery. pic.twitter.com/ZTAoS8eJww