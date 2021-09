ATH Moto si ATH Racing Team prezente la Endurocross Vultureni

Competiția a fost organizată de Clubul Master Bike Cluj și a contat în Campionatul Regional de Endurocross al Zonei de Vest. Au concurat clasele: MOTO-A, B, C, VET și FETE; QUAD-A și C; ATV-A și C; VET. Echipele ATH Moto și ATH Racing Team au fost prezente la eveniment, având chiar sportivi în cadrul etapei.

CFMOTO și ATH RACING TEAM, distracție de weekend

Echipa ATH RACING TEAM și CFMOTO au spus prezent sâmbătă. Deși timpul părea că o să facă destule probleme sportivilor, ziua începând cu o ploaie de toamnă, motoarele au alungat parcă norii și soarele a dat START competiției. Copiii au fost primii care au intrat în luptă, la clasa moto 11 ani. START-ul clasei ATV s-a dat la ceas de seară, fiind ultima clasă intrată în concurs. Sportivii noștri s-au bucurat de cursă, de întâlnirea cu prietenii, de atmosferă și traseu, neținând prea mult cont de poziția în clasament. Distracția a fost cuvântul de ordine!

KTM și Rogojan Emanuel câștigă ENDUROCROSS VULTURENI 2021!

La clasa moto, aici lucrurile au fost luate foarte în serios, iar Endurocross Vultureni a fost câștigat de Rogojan Emanuel și KTM: “Un super traseu de EnduroCross organizat de Master Bike Cluj pe care m-am simțit în largul meu! Mă bucur pentru victorie!“, declara Rogojan Emanuel, căștigătorul clasei PRO.

După o lungă perioadă de pauză competițională, Conopan Daniel (GASGAS) câștigă clasa VETERAN, urmat de Grigoraș Gabriel (KTM).

Un weekend pe cinste, asezonat cu ploaie, noroi, soare, un traseu interesant, prieteni, muzică și premii pe măsura efortului. Și în această competiție, divizia ATH Moto (Authentic Spirit - ATVRom) a sponsorizat sportivii aflati pe primele poziții.

