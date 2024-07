Bernadette Szocs, în turul 2 al WTT Star Contender Bangkok 2024. Meciul e disponibil live în AntenaPLAY

În primul tur al WTT Star Contender Bangkok 2024 va avea loc un duel românesc, între Eliza Samara și Andreea Dragoman.

În cel de-al doilea tur al competiției care se desfășoară în perioada 2-7 iulie, exclusiv în AntenaPLAY, va juca Bernadette Szocs. Jucătoarea de tenis este singura sportivă româncă ajunsă cap de serie la competiția dela Bangkok.

Bernadette Szocs, în turul 2 la WTT Star Contender Bangkok 2024

Sportiva va intra la masă abia în turul 2 al competiției și va juca împotriva învingătoarei după meciul dintre Hoi Kem Doo și Yashaswini Ghorpa.

Citește și: Program Formula 2™ și Formula 3™, Marele Premiu al Marii Britanii, exclusiv în AntenaPLAY în weekendul 5 - 7 iulie

Articolul continuă după reclamă

În primul tur al WTT Star Contender Bangkok 2024, învingătoarea de după meciul dintre Andreea Dragoman și Eliza Samara va juca împotriva lui Shin Yubin, cea care a înfrânt-o pe Bernadette Szocs în primul tur al competiției e la Bangkok.

La startul competiției WTT Star Contender Bangkok 2024, România are patru reprezentante pe tabloul feminin. Competiția este una acerbă, având în vedere că pe tablou se regăsesc nume mari precum Miwa Harimoto, Shin Yubin, Chen Xingtong și Hina Hayata.

Ce premii se oferă la WTT Star Contender Bangkok 2024

Competiția de la Bangkok pune la bătaie premii uriașe, dar câștigătorii vor primi și puncta. Premiile sunt în valoare de 250.000 dolari, iar campionii competiției vor primi 10.000 dolari și 600 puncte în clasamentul mondial.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Marii Britanii. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 5-7 iulie 2024

Finaliștii care se vor regăsi pe cele două tablouri vor încasa 7.500 dolari și câte 420 puncte în clasamentul mondial. Între timp semifinaliștii vor primi premii în valoare de 4.000 dolari și 210 puncte în clasamentul mondial, potrivit AS.ro.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!