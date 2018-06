Biletul Zilei 06.06.2018! Meciurile sigure de miercuri caută un nou câștig

Biletul Zilei 06.06.2018! Zi de marți fantastică pentru biletele oferite pe a1.ro. Atât tichetul de siguranță, cât și cel dedicat meciurilor spectacol au fost câștigătoare! Într-o zi grea pentru pariori, cu meciuri unul și niciunul, am reușit să oferim cote uriașe!

Biletul Zilei 06.06.2018! Pe biletul ”La sigur” am prins un 4,20, iar pe cel ”spectacol” un bombastic 5,25. A fost o zi în care România - Finlanda a excelat. Pe siguranță am mers pe ”1 solist”, iar pe ”spectacol” am mers pe ”over 1,5 goluri”.

Biletul Zilei 06.06.2018! Avem în față o nouă zi grea, din nou fără prea multe meciuri. Cu toate acestea, am mers pe trei soluții din fotbal și tenis, iar la final de zi sperăm să fim din nou ”verzi”. Primul duel vine de la Paris. Ieri, la Roland Garros - dublu feminin - am prins o cotă excelentă. Azi, tot de la Grand Slam-ul parizian căutăm un pont bun la meciul Cilic - Del Potro de pe tabloul masculin de simplu. Mizăm aici pe sud-american, cel care merge excelent și are un 7-0 la ultimele meciuri directe cu croatul.

Biletul Zilei 06.06.2018! Din Paris sărim direct la Brest, dar nu cel francez, ci un Brest din Belarus. Avem aici un duel între țara gazdă și Ungaria, de la care așteptăm un rezultat logic. Bielorușii au avut un an 2018 foarte bun, cu victorie pe terenul Sloveniei lui Kampl si Birsa, scor 2-0. Dincolo, Ungaria nu se regăsește, fiind învinsă, recent, de Scoția și Kazahstan.

Biletul Zilei 06.06.2018! Ultimul meci de azi vine din Norvegia. La Oslo, nordicii primesc vizita lui Jaime Penedo și a sa națională Panama. Gazdele vin după un succes surpriză pe terenul Islandei, scor 3-2, și promit să continue forma bună și în duelul de azi.

Biletul Zilei 06.06.2018: