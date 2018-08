Biletul Zilei 08.08.2018! Meciurile sigure de miercuri ne aduc profitul

Biletul Zilei 08.08.2018! După ghinionul de luni, ziua de marți a venit cu un câștig pe Biletul ”Spectacol” și cu alte două bilete bune. Atât ”siguranța”, cât și ”Biletul Liga Campionilor” au fost distruse ieri de un singur meci. Ziua a fost salvată însă de cele trei dueluri spectaculoase alese, printre care Dortmund - Napoli și Liverpool - Torino.

Biletul Zilei 08.08.2018! Începem ziua cu biletul ”La sigur”, însă nu înainte de a spune că ieri am avut din nou ghinion. Am prins 2/3 meciuri, iar ratarea a venit la un gol distanță. Middlesbrough și Sheffield United s-a terminat 3-0. A fost un meci la care am jucat ”sub 2,5 goluri”.

Biletul Zilei 08.08.2018! Pentru ziua de miercuri am decis să căutăm revanșa pe două meciuri de tenis de la Rogers Cup și pe un duel din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Primul meci al zilei de pe tichet e unul pe care îl dorim să fie pierdut. Am ales meciul din turul 2 de la Rogers Cup dintre Elina Svitolina și Mihaela Buzărnescu. Mizăm aici pe o victorie a ucrainiencei. Campioană în 2017 la Montreal, Svitolina are de partea sa condiția fizică. Miki vine după 10 meciuri în 21 de zile. Mult, foarte multe pentru o jucătoare de 30 de ani.

Biletul Zilei 08.08.2018! Nu renunțăm la români și mergem la meciul PAOK - Spartak Moscova, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Echipa lui Răzvan Lucescu e la distanță mică de play-off-ul UCL, însă pentru asta are nevoie să treacă în dublă manșă de ruși. La acest meci nu vedem prea multe goluri. Ambele vor juca cu mare atenție, întrucât mai e și returul.

Biletul Zilei 08.08.2018! Biletul de azi se încheie tot la Montreal. Tot în turul II de la Rogers Cup, Sorana Cîrstea dă piept cu Venus Williams. Americanca și-a revenit în turul I cu Dolehide, iar azi e din nou mare favorită. Venus o conduce pe Sorana cu 2-0 la meciurile directe, iar azi vedem un alt succes al legendei americane.

