Biletul Zilei 16.04.2018. Mizăm pe meciurile spectacol pentru profit

Biletul Zilei 16.04.2018. Dacă biletul ”solistelor” de vineri a fost câștigător, cel dedicat meciurilor spectacol a fost lovit de neșansă. Am mers pe mâna meciurilor din Olanda, însă un meci dintre cele patru alese a fost ratat.

Biletul Zilei 16.04.2018. Deși oferta de azi nu se compară cu cea din weekend, avem o serie de meciuri de la care așteptăm un win. Începem tichetul cu un meci din Rusia. Echipa a doua a celor de la Spartak joacă pe terenul lui Khimki, într-un meci de la care așteptăm 2+ goluri. Spartak 2 are 26 din 32 de meciuri jucate cu ”over 1,5 goluri” în meci.

Biletul Zilei 16.04.2018. Din oferta de azi nu putea lipsi singurul meci al zilei din liga secundă olandeză. De la 21:00, Jong Ajax primește vizita celor de la NEC Nijmegen, într-un meci de la care nu putem ”scăpa” fără 3+ goluri.

Biletul Zilei 16.04.2018. Un meci care promite goluri azi se joacă și în ”National”, liga a 3-a din Franța. Concarneau primește vizita celor de la Cholet, iar aici așteptăm spectacol și cel puțin 2 goluri. Cholet e locul 1 într-un clasament ”over 2,5 goluri”. Noi avem nevoie de ceva mai puțin azi.

Biletul Zilei 16.04.2018. Lupta aprigă pentru salvarea de la retrogradare din Bundesliga propune un duel Mainz-Freiburg de la care așteptăm goluri. Echipa lui Alex Maxim are nevoie de puncte, iar azi nu are altă variantă decât atacul. În 9 din ultimele 10 meciuri directe am avut 2+ goluri.

Biletul Zilei 16.04.2018: