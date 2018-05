BREAKING NEWS! A fost anunțat urmașul lui Arsene Wenger la Arsenal. ”Specialistul” în Europa League, Unai Emery, noul tehnician al tunarilor

Unai Emery a fost alesul în unanimitate al conducerii lui Arsenal, în urma unui proces în care s-au analizat mai multe nume. În vârstă de 46 de ani, Emery a condus ultima oară PSG în perioada 2016-2018, alături de care a câștigat titlul în Ligue 1 și 4 cupe interne.

Unai Emery has emerged as the unanimous choice to become Arsenal's new manager.



More: https://t.co/Z4g4asmx3i pic.twitter.com/zgz2OGDr2u