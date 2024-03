Columbia - România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, marți, ora 21:30

România întâlnește Columbia în cel de-al doilea meci amical din acest an, care se va disputa marți, 26 martie, de la 21:30. Partida va avea loc la Madrid și va fi LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Luni, 25 Martie 2024, 16:38 | Actualizat Luni, 25 Martie 2024, 18:53

La patru zile distanță de testul cu Irlanda de Nord de pe Arena Națională (1-1), tricolorii se duelează cu reprezentativa sud-americană pe stadionul lui Atletico Madrid!

Columbia este un adevărat colos pentru naţionala lui Edi Iordănescu, dacă ne raportăm la valoarea jucătorilor din lot. Columbia – România e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro şi în AntenaPLAY.

Naționala sud-americană e antrenată din 2022 de tehnicianul argentinian Nestor Lorenzo și este neînvinsă în toate cele 17 meciuri cu acesta selecționer! Columbia vine la meciul cu România după o victorie strălucitoare în faţa Spaniei, scor 1-0. Până acum au mai învins Mexic, Paraguay, Japonia, Germania și Brazilia.

Printre cei mai importanți jucători din lotul columbian îi menționăm pe Munoz și Lerma (Crystal Palace), Duran (Aston Villa), Sinisterra (Bournemouth), Zapata (Torino), Lucumi (Bologna), Sanchez (Galatasaray), Barrios (Zenit), în frunte cu vedeta Luis Diaz de la Liverpool.

Columbia nu a învins niciodată România!

Selecționată noastră a întâlnit de trei ori Columbia, ultima dată în 2006, într-un amical încheiat 0-0 la Chicago, în SUA.

Dar de neuitat rămân, în ordine cronologică inversă, victoria cu 1-0 de la Lyon, grupele Campionatului Mondial 1998, printr-un gol fantastic marca Adrian Ilie, și succesul cu 3-1 din grupele World Cup 1994, cu reușita de poveste a lui Gică Hagi.

La mondialul american, columbienii erau considerați printre favoriți la titlul mondial! La turneul din SUA, în echipa lor se aflau Valderrama, Valencia, Asprilla, Rincon sau Cordoba.

Ambele victorii din duelurile oficiale au venit pentru România cu Anghel Iordănescu selecționer, tatăl celui care astăzi ocupă această funcție, Edward Iordănescu.

Lotul României pentru meciul amical cu Columbia

Pentru amicalul cu Columbia (marți, 21:30, Antena 1, livetext și video pe a1.ro și AntenaPLAY), Edi Iordănescu a convocat 3 jucători care pot fi utilizați pe poziția de atacant central. Este vorba despre George Pușcaș, Denis Alibec și Florin Tănase.

Portari: Horaţiu Moldovan (Atletico Madrid/Spania, 9 selecţii/0 goluri), Florin Niţă (Gaziantep/Turcia, 20/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, debutant)

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 15/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 25/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood/Arabia Saudită, 26/1), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia, 14/0), Adrian Rus (FC Pafos/Cipru, 19/1), Ionuţ Nedelcearu (Palermo/Italia, 25/2), Bogdan Racoviţan (Rakow/Polonia, 1/0), Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia, 15/0), Raul Opruţ (FC Hermannstadt, debutant)

Mijlocaşi: Nicolae Stanciu (FC Damac/Arabia Saudită, 67/14), Marius Marin (Pisa/Italia, 15/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor/Turcia, 36/4), Răzvan Marin (Empoli/Italia, 53/3), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu/Turcia, 14/1), Darius Olaru (FCSB, 16/0), Adrian Şut (FCSB, 1/0), Dennis Man (Parma/Italia, 21/7), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 18/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves/Spania, 32/4), Denis Drăguş (Gaziantep/Turcia, 8/2), Florinel Coman (FCSB, 13/1)

Atacanţi: George Puşcaş (Bari/Italia, 41/11), Denis Alibec (Muaither/Qatar, 36/5), Florin Tănase (Al-Okhdood/Arabia Saudită, 17/2)

Columbia – România e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena, livetext și video pe a1.ro şi în AntenaPLAY.