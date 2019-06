Florinel Coman, după victoria cu Anglia: ”Este visul nostru să scoatem România în stradă!”

“Avem un meci foarte greu, meciul decisiv cu Franţa. Mergem să ne facem jocul, să jucăm ca în cele două partide şi să obţinem cele trei puncte. Sunt foarte fericit, am reuşit să scoatem cea mai bună echipă din acest European. Au fost jucători foarte buni, nu ne-a fost deloc uşor, dar unitatea şi-a spus din nou cuvântul. Ar fi ceva excepţional să iasă lumea în stradă. Este visul nostru să scoatem România în stradă, să-i facem mândri de noi. Trebuie să intrăm la partida cu Franţa cum am intrat în meciul cu Anglia şi să nu le dăm nicio şansă. Mă bucur că am ajuns să vorbească lumea foarte frumos despre noi”, a spus Coman, menţionând că se va revedea cu colegii de la FCSB după finala Campionatului European.