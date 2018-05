Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO ONLINE

Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO. Ziua de sâmbătă programează un singur meci pe prima scenă a României. Concordia Chiajna, echipă aflată în zona periculoase, primește vizita liderului Dinamo, într-un duel care poate fi urmărit live video online pe site-urile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Meciul Concordia-Dinamo este live video online, sâmbătă, de la ora 21:45.

Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO. După victoria surprinzătoare de pe terenul Botoșaniului, o echipă fără niciun fel de obiectiv, Concordia revine acasă, acolo unde nu a prea câștigat, pentru un meci cu liderul Dinamo. ”Câinii” sunt la ani lumină în fruntea clasamentului și mai joacă doar pentru că sunt obligați de regulament. Din fericire pentru ei, elevii lui Bratu o și fac foarte bine, cu 7 victorii din ultimele 8 partide.

Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO. Cu Ionuț Badea pe bancă, echipa din Ilfov începe să-și revină și are deja 2 victorii și o remiză în ultimele 3 etape. Concordia pare însă a se descurca mult mai bine pe terenurile străine. Două victorii din ultimele două deplasări are Chiajna, iar acasă are o victorie în 5 etape, iar acum întâlnește pe Dinamo, echipa care cam bate tot ”afară”.

Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO. În tur, Dinamo a învins Concordia cu 3-1, după un meci fără emoții pentru ”câinii”. Duelul de sâmbătă de la Chiajna amintește de ultimul meci al lui Dinamo pe terenul Concordiei. Pe 12 februarie, Dinamo câștiga la Chiajna cu un incredibil 4-3 și, pe atunci, încă visa la Playoff.

Concordia Chiajna - Dinamo LIVE VIDEO. Cotele la pariuri pentru acest meci sunt extrem de echilibrate. Concordia este văzută cu un 2,85, în scădere în ultimele zile, iar Dinamo primește 2,50. Egalul are o cotă de 3,45. Concordia - Dinamo pare acel gen de meci în care orice se poate întâmpla. Dinamo nu are niciun motiv să-și dea viața, însă, din relaxare, poate să facă un meci bun. Din această cauză, nu vom merge pe vreo câștigătoare, ci pe un pont bazat pe goluri: ”peste 2,5”, la cotă 1,90. Ultimele meciuri Concordia-Dinamo au dus: 4, 7, 5 și 3 goluri!