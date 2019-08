Cornel Dinu. Povestea de viață și misterele lui Mister

Astăzi, 2 august, Cornel Dinu, antrenorul român de fotbal, împlinește 71 de ani. Corneliu Constantin Dinu este un fost jucător și antrenor de fotbal român, care a ocupat funcții administrative în cadrul clubului Dinamo București. De asemenea, „Procurorul” (cum este poreclit) a mai deținut și funcția de secretar de stat în Ministerul Sporturilor imediat după revoluția din 1989, respectiv între anii 1990-1992. Cornel Dinu a câștigat de trei ori titlul de „fotbalistul anului” în ancheta ziarului Gazeta Sporturilor, în anii 1970, 1972 și 1974. A debutat în Divizia A la 25 septembrie 1966 (în meciul Dinamo - Steagul Roșu 0-1), iar ultimul meci l-a jucat la 18 iunie 1983. Iată câteva lucruri neștiute despre Cornel Dinu.

Cornel Dinu – Succesul său

În cariera sa de fotbalist, Cornel Dinu a adunat 75 de selecții la națională, iar în perioada 1979 – 1984 a deținut recordul de prezențe în tricoul echipei naționale a României. A fost primul fotbalist român care a depășit borna de 400 de meciuri în prima divizie, statisticile demonstrând că a jucat în total 454 de jocuri în Divizia A și a marcat 53 de goluri.

A participat alături de „tricolori” la Cupa Mondială din Mexic, în 1970 și a fost sfert-finalist la Campionatul European din 1972. De 3 ori a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului, în 1970, 1972 și 1974. Șase titluri de campion și două Cupe ale României a cucerit Cornel Dinu în tricoul echipei lui de suflet, Dinamo.

În cariera de antrenor, el a reușit să ducă trupa din Ștefan cel Mare în semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 1984 și a cucerit titlurile de campion național în 1984, 2000 și 2002. A fost câștigător al Cupei României în 1984, 2000 și 2001, evident cu Dinamo și a fost selecționer selecționer în perioada aprilie 1992 – iunie 1993. Pentru o scurtă perioadă a fost ministru secretar de stat în Ministerul Sportului. Ca o curiozitate Cornel Dinu s-a născut în anul în care a fost înființat Clubul Sportiv Dinamo București (1948).

Cornel Dinu – Povestea de viață

În cărţile sale autobiografice, Dinu povesteşte cu amar despre perioada petrecută la Universitatea. „Nu eram de acord cu regimul în care trăiam. În plus aveam o origine și o educație aristocratică și, mai ales, aveam o gură foarte slobodă și eram recunoscut din acest punct de vedere, pentru că înjuram și criticam regimul și ceea ce se petrecea în vremurile acelea. Ca urmare, din 85 până în 89, viata mea s-a transformat într-o vânătoare continuă, nu mi s-a mai dat voie să intru în București. Oriunde mă duceam, Securitatea venea după mine și începeau rapoartele denigratoare, greutățile, mizeriile, până eram silit să plec în altă parte. Mi-aduc aminte că la Cluj, în toamna lui 1987, trei luni de zile nu am avut voie să fiu anunțat ca antrenor, nu am avut voie să stau pe bancă, nu se vorbea la radio de mine, chiar dacă antrenam o echipă de primă divizie – Universitatea Cluj. Cu tot acest <incognito>, am fost asaltat de Securitate și acolo, de unde am fost dat afară în 1988, și atunci Valentin Ceaușescu a fost singurul care s-a oferit să mă ajute. Obosit de vânătoarea aceasta continuă, am acceptat postul de antrenor la Scornicești, acolo unde brațul Securității și al Ministerului de Interne nu mai era așa de lung”, se arată în volumul „Jucând cu destinul”.

Născut la Târgoviște într-o familie de aristocraţi, Cornel Dinu a primit o educație aleasă și un acut spirit justițiar. Acesta l-a urmat pe tatăl său care a fost jurist de profesie și doctor în Drept. Tatăl lui făcea parte dintr-o familie de boieri moldoveni din Bârlad care au avut averi foarte mari. Mama sa provenea dintr-o familie de sârbi foarte înstăriţi din Târgovişte şi era absolventă a Academiei de Comerţ. Cornel Dinu și-a făcut studiile superioare la Facultatea de Drept.

Chiar dacă nu a ajuns să profeseze niciodată, s-a ales cu supranumele „Procurorul”. A înțeles că timpurile pe care le trăia atunci nu i-ar fi permis să-și exercite profesia așa cum și-ar fi dorit. Profesând ca jurist la sfârșitul anilor `60 nici standardul de viață ridicat, conform condiției lui nu l-ar fi putut atinge, așa că a ales să se consacre definitiv în fotbal.

Cornel Dinu s-a retras din viața publică de foarte mult timp, dar suporterii și-l amintesc ca fiind antrenorul și analistul de fotbal cu fraze întortocheate, greu de înțeles.

„Era o figură Cornel Dinu. Eu am ajuns la Dinamo în 1983, când el tocmai își încheia cariera de fotbalist. Impunea respect prin personalitatea lui foarte puternică. Era un antrenor, dar și un foarte bun teoretician. Te atrăgea și te respingea instantaneu, te citea ușor, nu-i plăceau oamenii proști. Erau momente în care era foarte sobru, dar în același timp elegant și rasat. Cred că și de aici i s-a tras porecla <Procurorul>, nu doar de la studiile de Drept. Își merită porecla. Cornel Dinu emană efectiv rafinament și inteligență”, își amintește de Cornel Dinu, fostul său elev Ioan Andone

Oamenii care au avut oportunitatea de a-i fi alături în momente grele i-au recunoscut sensibilitatea. „De foarte multe ori Dinu a fost asimilat cu un tip foarte dur, foarte închis, incisiv în exprimare. Însă, foarte puţină lume ştie că adevărul nu este chiar aşa. Cornel Dinu este de fapt un om foarte sensibil şi chiar sentimental. Dar aşa a crescut în familie, ghidat să respecte principii şi nu a făcut rabat de la cinste şi corectitudine”, a adăugat Pompiliu Borş despre „Procuror”.

Cornel Dinu - Cărți publicate

- Fotbal - Tactica azi - în colaborare cu Ion V. Ionescu

- Fotbal - concepția de joc (Ed. Sport-Turism, 1982) - în colaborare cu Ion V. IonescuZâmbind din iarbă (roman autobiografic, ed. Minerva) noiembrie 2007

- Jucând cu destinul (Zâmbind din iarbă) - volumul II, noiembrie 2008

- Misterele lui Mister – 2019

Cartea Misterele lui Mister este un roman autobiografic. Corneliu Dinu a declarat: “Transpir ca la Guadalajara, dar nu e deloc ușor când ai tăieturi pe inimă. Și nu doresc nimănui asta. Am scris cartea la îndemnul fiului meu, după ce mi-a zis că mai am multe de spus. Răul domină în carte, așa cum predomină și în acest popor chinuit. În această carte veți vedea că am păcate! Și mulți au, dar nu au curajul să le recunoască. Eu nu regret nimic, sunt drept în fața soartei! Vă invit să descoperiți poveștile în această nouă carte”.

Sursă foto: puterea.ro