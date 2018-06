Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Decizie-șoc a selecționerului Germaniei, Joachim Low: o vedetă de 90 de milioane de Euro, out din lotul de 23

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Om de bază în echipa lui Manchester City care a câștigat la pas titlul în acest sezon de Premier League, Leroy Sane, desemnat și Cel mai bun Tânăr Jucător din Premier League, a pierdut lupta pentru Cupa Mondială cu jucătorul lui Bayer Leverkusen, Julian Brandt.

”A fost o decizie la limită, foarte greu de luat. Am avut de ales între Sane și Brandt și l-am ales pe al doilea. Leroy are un talent imens. Va reveni la națională în septembrie. Timpul său la prima echipă a Germaniei încă nu a venit.” a spus Low despre alegere făcută.

Leroy Sane a avut un an fantastic la Manchester City. A jucat 49 de meciuri, a marcat 14 goluri și a oferit 19 pase decisive.

Leroy Sane a fost cumpărat de City în 2017 de la Schalke pentru 50,5 milioane de Euro, iar cota sa a explodat, ajungând acum la 90 de milioane de Euro (Transfermarkt.com).

Iată lotul final de 23 al Germaniei pentru Cupa Mondială:

The final 23-man squad for the #WorldCup 🇩🇪#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/SOJa14wIOD