Hagi: "Ganea trebuie să-i mulţumească toată viaţa lui Ţucudean"

Antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat că l-a transferat pe George Ganea, fiului fostului internaţional Ionel Ganea, de la CFR Cluj la recomandarea jucătorului clujenilor George Ţucudean.

"Ganea să-i mulţumească lui Ţucudean, pentru că l-am întrebat pe George şi mi-a dat referinţe foarte bune şi Ganea trebuie să-i mulţumească toată viaţa lui Ţucudean, pentru că a venit unde trebuie. Pentru el e o echipă care îi dă posibilitatea, bagă tineri, a venit unde trebuie. Uşor, uşor creşte, arată bine, e talentat. Părerea mea este că poate ajunge mai mare ca tatăl lui, e foarte dotat, e mult mai iute ca taică-su. Vede golul, e atacant, dar e mult mai iute ca taică-su. E atacant, dar o să ajungă mai bine. Să nu se supere Ganezul, că ştiţi că atunci când se supără...", a declarat Hagi, după meciul cu Dinamo.

El l-a lăudat pe Gabriel Iancu, despre care a spus că a fost singurul jucător din academia lui dorit de Ajax Amsterdam

"A fost singurul jucător din academia mea pe care l-a vrut Ajax. A fost cu mine acolo, a fost dorit, a fost evaluat, a arătat cum trebuie. Dar din păcarte el a iubit prea mult Steaua şi a semnat cu Steaua, că era din Berceni. Acum îi învaţă pe cei tineri cum trebuie să facă, să fie serioşi, să iubească fotbalul", a spus fostul căpitan al naţionalei.

Hagi a dezvălui că fiul său Ianis a efectuoat un control medicald e şase ore înainted e a semna cu Genk.

"Ar fi extraordinar ca Cicâldău să ajungă la Genk, dar nu ştiu, întrebaţi-l pe Rotaru! Clubul e modern, are standardele cele mai înalte de exigenţă, formează jucători, eu am rămas încântat despre ei şi eu sper ca să aibă grijă de Ianis, să-l formeze cum trebuie, să-l facă să devină mai bun, ca după aceea să se ducă la cei mari. Am rămas încântat de ei şi ei încântaţi de noi, aşa am înţeles, de mine şi de Ianis. Controlul medical a durat şase ore, cum făceam noi pe timpuri. Când eram la Luceafărul şi se făceau lucrurile ca lumea, aşa au făcut şi ei. Nu se joacă. Dar am văzut prin ziare nişte sume, exgeraţi cu sumele alea de tarnsfer. Nu a fost aşa. Nu ne-am uitat la bani, nu a fost o sumă aşa de mare, ar fi fost bine, dar nu e aşa de mare. Se exagerează", a adăugat Hagi.

FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Dinamo, în ultima partidă a etapei I a Ligii I, un meci marcat de incidente. Iancu a marcat două goluri în această partidă, iar Ganea un gol şi a oferit o pasă decisivă.

Sursa : news.ro