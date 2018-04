VIDEO: Imagini fabuloase de la Napoli după victoria cu Juventus! 20,000 de fani și-au așteptat echipa la aeroport. Mesajul lui Diego Maradona

Fanii lui Napoli, cei care umpleau ”Vezuviul” și când echipa evolua în Liga a 3-a, nu puteau să lipsească din scenă după victoria cu Juventus. Deși echipa încă nu a câștigat titlul, ”tifosi” napoletani au făcut spectacol în această dimineață.

3:30am and this is the reception Napoli fans are giving their team as they wait for their plane to land...



Not many other places in the world. pic.twitter.com/5HprYBiJz0