Incidente la Lvov înaintea meciului Oleksandria – Saint-Etienne: şapte fani francezi au fost reţinuţi

Violenţele au izbucnit în jurul orei 23.00, când aproximativ 100 de supporter ai Saint-Etienne cântau în centrul oraşului Lvov. Ei au fost fugăriţi de ultraşi ai unui club local din Lvov. Cele două grupuri au folosit sticle şi fumigene în timpul confruntării. Mai multe persoane au fost rănite, însă nu grav.

Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv

Şapte suporteri francezi au fost reţinuţi. Şase dintre ei au fost eliberaţi noaptea trecută, cu ajutorul stafului clubului Saint-Etienne şi al reprezentanţilor consulatului Franţei. Al şaptelea fan era încă în arest joi dimineaţă, dar ulterior a fost eliberat şi el.