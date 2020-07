Jurgen Klopp, despre favoritele la câștigarea Champions League

În opinia lui Jurgen Klopp, principalele favorite la câștigarea Champions League sunt Bayern Munchen și Manchester City.

"Din punctul meu de vedere sunt două mari favorite rămase în competiție, Bayern Munchen și Manchester City. Bayern Munchen a avut un sezon impresionant sub comanda lui Hansi Flick. În plus, Manchester City are o șansă uriașă. Este suficient să te uiți la lotul lor de jucători. Trebuie să ai noroc și să aliniezi cel mai bun '11' în cazul în care vrei să câștigi trofeul Champions League. City și Bayern au multă calitate, însă trebuie să ajungă aproape de perfecțiune ca să câștige trofeul", a afirmat Klopp pentru Goal.com.

În Final 8 s-au calificat deja PSG (a eliminat-o pe Borussia Dortmund cu 3-2 la general), Atletico Madrid (a eliminat-o pe Liverpool cu 4-2 la general), Atalanta (a eliminat-o pe Valencia cu 8-4 la general) și RB Leipzig (a eliminat-o pe Tottenham cu 4-0 la general).

În luna august vor avea loc și meciurile retur din optimile Ligii Campionilor, după cum urmează: