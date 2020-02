Lipă: Am rămas fără cuvinte când am citit că se revoltă personalul din bază că vin sportivi

"Nu ar trebui să intrăm în panică şi să ne facem probleme. Ne facem viaţa grea inutil. Suntem departe de zona roşie, suntem într-o zonă verde, frumoasă, unde suntem numai noi, unde sportivii noştri se pregătesc de zor pentru a intra în lupta pentru medaliile olimpice. Aşa că suntem liniştiţi. Ne panicăm şi ne minunăm de ce apare în presa sportivă din România. Panică, carantinare, izolare, nemulţumire. Este că trist să vezi că oameni cu care stai de ani de zile în acelaşi loc, în aceeaşi bază, te vezi cu ei în fiecare zi şi nu au încredere că nimeni nu îşi permite să bage sportivii suspecţi sau... Nimeni nu îşi permite lucrul ăsta. Şi noi încercăm să-i ferim pe cât putem ca să nu avem treabă cu nimeni. Dar fiecare persoană reacţionează în felul ei. Eu am rămas fără cuvinte când am citit că se revoltă personalul din bază că vin sportivii. Ei îi cunosc foarte bine, ne cunosc şi pe noi foarte bine, ştiu ce măsuri luăm. Doamne fereşte, dacă am avea un caz cu siguanţă nu l-am trimite să stea acolo. E ultimul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă din punctul meu de vedere, această <revoltă> cu ghilimelele de rigoare. Dar asta este", a declarat Lipă, la ProX.

Întrebată despre afirmaţia canoistului Constantin Dîba, care a spus că el ştie că Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi mutate la Moscova sau la Londra, Lipă a răspuns: "Mă bufneşte râsul! Nu ştiu ce surse oficiale are Dîba, dar cred că nu asta ar trebui să-l preocupe, ar trebui să-l preocupe calificarea şi participarea la Jocurile Olimpice."

Lotul de canotaj, aflat în cantonament în Italia, va reveni, joi, în ţară. Loturile de box şi canoe care de asemeena s-au aflat în peninsulă au sosit marţi seară, la Bucureşti.

Întoarcerea lotului de canoe în ţară şi cazarea membrilor delegaţiei la Complexului Sportiv Naţional Snagov se face încălcând regulile aplicate persoanelor care vin din Italia, potrivit cărora acestea trebuie să stea în carantină la domiciliu, susţine, într-un comunicat, Sindicatului Naţional Sport şi Tineret.