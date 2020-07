Marius Croitoru: Trebuie hotărâri drastice, chiar cu intratul în cantonament. Când eram în izolare toată lumea era de acord să mergem şi în Tanganyika să jucăm, acum am uitat de orice

““Dacă nu vor fi măsuri radicale, sunt ferm convins (că se compromite noul sezon). Noi n-am fost în stare din play-off opt etape şi din play-out 12, n-am fost în stare să gestionăm acest număr redus de meciuri, darămite să jucăm şase luni de zile. Trebuie să luăm hotărâri drastice, chiar cu intratul în cantonament, chiar dacă este o cheltuială în plus. Eu am fost de acord. Când eram în pandemie (izolare) toată lumea era de acord să mergem şi în Tanganyika să jucăm, acum, după ce ne-au dat voie să ne antrenăm, am uitat de orice, am uitat de restricţii, de distanţare, de mască.... ceea ce este foarte grav din punctul meu de vedere. Credeţi-mă că încă facem mari greşeli. Încă fotbaliştii cred că pot avea viaţa pe care au avut-o acum şase luni. Nu mai pot avea acea viaţă. Nu mai suntem stăpâni pe viaţa noastră din punct de vedere al libertăţii. Sportivii sunt responsabili de bunul mers al unei echipe, de bunul mers al unei competiţii, unul singur, un singur jucător neprofesionist poate strica bunul mers al unei echipe, iar o echipă poate strica bunul mers al unei competiţii. Gândiţi-vă ce ar însemna să nu vină banii din televiziuni din cauza unui jucător care a transformat o problemă generală la o echipă, iar o echipă într-o problemă generală a unui play-out sau play-off. Trebuie să înţeleagă toate cluburile şi toţi jucătorii că trebuie să fim mult mai responsabili. Va fi greu, dar cei care se ocupă trebuie să ia hotărâri drastice în ceea ce priveşte începutul şi sfârşitul anului competiţional 2020/2021”, a spus Croitoru.

El a precizat că jucătorii săi sunt “terminaţi” psihic, deoarece sunt de două luni în cantonament, dar trebuie să înţeleagă situaţia. “Nici n-am puterea să mă bucur de ce au realizat aceşti copii. Mă bucur o zi, după care revin la realitatea zilelor pe care le trăiesc şi imediat îmi vin în minte cazurile care se întâmplă în România, restricţiile pe care trebuie să le respectăm. Nu pot să mă bucur. Nu pot ei să se bucure, gândiţi-vă că am jucători care din punct de vedere psihic sunt terminaţi, stau în cantonament de două luni de zile. Dar au înţeles şi trebuie să înţeleagă că asta este viaţa lor. Vor să fie plătiţi bine, trebuie să facă sacrificii. Îi ţin în cantonament, îi ţin la hotel, cu regim închis, dar nu am ce să fac, dar trebuie să înţeleagă că noi suntem dependenţi de un anumit segment financiar pe care îl oferă liga”.

FC Botoşani are programat în acest weekend un meci cu CFR Cluj, duminică, în deplasare, de la ora 21.00, în etapa a noua a play-off-ului Ligii I.