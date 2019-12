MTS va primi 0,5 la sută din valoarea accizelor la acool şi tutun, încasate la bugetul de Stat

În sedinţa de Guvern de miercuri, a fost adoptat proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cea mai importantă pentru sportul românesc fiind corectarea a ceea ce fusese luat la începutul acestui an prin OUG 114. Astfel, un procent de 0,5% din valoarea accizei pentru alcool şi băuturi acoolice, ţigarete, ţigări şi ţigări de foi va fi virat Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru susţinerea activităţii sportive.

De asemenea, o altă prevedere importantă a acestui act normativ adoptat o reprezintă crearea posibilităţii Comitetului Olimpic şi Sportiv Român de a utiliza excedentul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. Astfel, COSR are la dispoziţie fonduri, încă de la începutului anului 2020, pentru finanţarea activităţii sportive.

“Banii revin la sport! Am reuşit să reparăm şi să corectăm ceea ce fusese luat prin OUG 114 la începutul acestui an. Guvernul liberal, condus de Ludovic Orban, a aprobat proiectul de Lege pentru abrogarea şi modificarea celor mai nocive prevederi adoptate fix cu an în urmă în guvernarea PSD prin OUG 114. Proiectul va fi promovat prin angajarea răspunderii în faţa Parlamentului! Este un mare câştig pentru noi, pentru sportul românesc pentru că avem nevoie de aceste resurse financiare. În plus, este o mare satisfacţie personală şi faptul că amendamentul pe care l-am propus legat de COSR şi utilizarea excedentului a fost aprobat, astfel într-un an atât de important, anul Jocurilor Olimpice, sportivii pot avea continuitate în pregătire, pot avea liniştea necesară pentru a se concentra exclusiv pe o pregătire care să le asigure o evoluţie cât mai bună”, a declarat Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului.

Cota de 0,5 % se virează în conturile colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare la Trezoreria Statului. Sumele prevăzute se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la datele 1 şi 15 ale fiecărui luni în conturile de venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului. O pătrime din sumele realizate prin transferul cotei de 0,5% în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului merge la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, fiind susţinută astfel şi mişcarea olimpică (cf. Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000).