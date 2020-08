Nick Kyrgios anunţă că nu va merge la US Open: Am luat această decizie pentru oameni, pentru australienii mei şi pentru toţi americanii care şi-au pierdut viaţa

"Nu voi juca în acest an al US Open. Mă doare acest lucru...Dar am luat această decizie pentru oameni, pentru australienii mei, pentru americanii care şi-au pierdut viaţa, pentru voi toţi", a declarat Kyrgios.

El i-a criticat şi pe "jucătorii egoişti". "Ar trebui să acţionaţi în interesul celuilalt şi să munciţi împreună, nu puteţi dansa pe mese şi să faceţi bani pentru un drum prin Europa sau să încercaţi să câştigaţi bani organizând turnee demonstrative. Trebuie să vă gândiţi şi la alţii. Virusul nu se îngrijorează de clasamentul vostru sau de banii voştri, fiţi responsabili. Acestor jucători le doresc noroc. Jucaţi pe riscul vostru şi asta nu mai este problema mea", a mai spus el.

Sursa: News.ro