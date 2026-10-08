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O influenceriță a fost descalificată de la Maratonul Berlinului după ce a fost prinsă trișând. Ce a făcut în timpul cursei

O influenceriță din China a fost prinsă trișând la Maratonul Berlinului. A fost descalificată și a pierdut contractul de sponsorizare după apariția unor imagini.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 10:43 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 10:46
O influenceriță a fost descalificată de la Maratonul Berlinului după ce a fost prinsă trișând. Ce a făcut în timpul cursei | Captura Instagram
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Scandal uriaș la Maratonul Berlinului! Sun Yuanyuan, o influenceriță din China cunoscută în mediul online drept Abeeeer, a fost descalificată după ce a fost surprinsă mergând pe bicicletă în timpul cursei. Tânăra de 30 de ani se lăudase cu un record personal și pozase cu medalia la finalul competiției, însă imaginile apărute ulterior au dat-o de gol. După ce și-a recunoscut fapta și și-a cerut scuze public, influencerița a pierdut și contractul de sponsorizare.

O influenceriță a fost descalificată de la Maratonul Berlinului după ce a fost prinsă trișând

O influenceriță chineză specializată în fitness a fost prinsă după ce ar fi încălcat regulile în timpul Maratonului de la Berlin. Sun Yuanyuan, cunoscută sub numele de Abeeer pe rețelele de socializare chineze, a obținut un record personal în timpul competiției desfășurate în luna septembrie. Ulterior, însă, au apărut imagini care au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care aceasta a parcurs o parte din traseu.

O pagină de Instagram dedicată monitorizării timpilor de cursă considerați inexacți sau suspecti, în special în cazul influencerilor, a publicat o fotografie în care Sun Yuanyuan pare să se afle pe spatele unei biciclete, între bornele kilometrice 35 și 40 ale maratonului.

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Ulterior, influencerița și-a cerut scuze și a recunoscut public că a încălcat regulile competiției. Timpul său de sosire a fost descalificat de organizatorii maratonului, iar sponsorul a renunțat la colaborarea cu ea.

Influencerița, surprinsă pe bicicletă în timpul maratonului

Un cont de Instagram care se autointitulează Unitatea Oficială de Integritate a Timpului de Maraton (OMTIU) a publicat o fotografie în care Sun Yuanyuan apare, aparent, pe spatele unei biciclete conduse de o altă persoană.

Imaginea ar fi fost surprinsă în timpul ultimilor kilometri ai cursei și a atras rapid atenția celor care monitorizează rezultatele participanților la maratoane.

Pagina a publicat și o analiză a timpilor intermediari ai influenceriței, respectiv timpul necesar pentru parcurgerea diferitelor segmente de câte cinci kilometri.

Datele par să indice o creștere neobișnuită a vitezei între kilometrii 35 și 40, exact segmentul în care aceasta ar fi fost surprinsă pe bicicletă.

Sun Yuanyuan și-a recunoscut fapta

După apariția imaginilor, Sun Yuanyuan a publicat un mesaj de scuze pe Rednote, o platformă de socializare populară în China. Mesajul a fost ulterior distribuit și de OMTIU.

Influencerița a recunoscut că a încălcat regulile și a transmis că nu încearcă să găsească scuze pentru ceea ce a făcut, spune BBC.

„Nu voi găsi nicio scuză pentru acest comportament”, a transmis aceasta.

Sun Yuanyuan a explicat că nu s-a simțit bine din punct de vedere fizic în timpul cursei, însă a recunoscut că acest lucru nu justifică încălcarea regulamentului.

„Mă simțeam rău fizic pe traseu, dar asta nu este absolut deloc o scuză pentru încălcarea regulilor”, a mai spus influencerița.

Aceasta a recunoscut și că decizia de a lua o scurtătură a fost lipsită de respect față de ceilalți participanți și față de spiritul competiției.

„Încercarea mea de a lua o scurtătură a fost lipsită de respect față de corectitudinea competiției și spiritul maratonului”, a transmis Sun.

Influencerița, care are aproximativ 520.000 de urmăritori pe Rednote, a mai recunoscut că și-a „ascuns în mod deliberat” acțiunile și a spus că se simte profund vinovată pentru ceea ce a făcut.

Sponsorul a renunțat la influenceriță

Sun Yuanyuan, în vârstă de 30 de ani, a fost ulterior descalificată de la Maratonul de la Berlin, după ce organizatorii au analizat situația.

Influencerița purta echipamentul și încălțămintea sponsorului în timpul competiției. După apariția informațiilor despre încălcarea regulamentului, sponsorul a decis să încheie colaborarea cu aceasta.

Un reprezentant al companiei a confirmat pentru The Athletic că, după verificarea faptelor, contractul cu influencerița a fost încheiat imediat. Compania a reafirmat, totodată, importanța integrității, corectitudinii și respectării spiritului competiției.

Cazul a atras atenția asupra unei probleme care nu este nouă în lumea maratoanelor. De-a lungul timpului, atât sportivi de elită, cât și participanți amatori au încercat să folosească scurtături sau diferite forme de ajutor pentru a-și îmbunătăți ilegal rezultatele.

Rosie Ruiz este un alt caz celebur

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de fraudă din istoria maratoanelor este cel al lui Rosie Ruiz.

În 1979, aceasta a fost declarată câștigătoarea Maratonului din New York, însă ulterior s-a descoperit că nu parcursese întregul traseu. Ruiz ar fi folosit metroul pentru a ajunge mai aproape de linia de sosire, înainte de a reintra în cursă.

Un an mai târziu, în 1980, aceasta a participat la Maratonul din Boston și a fost din nou implicată într-un scandal. Investigațiile au arătat că ar fi alergat doar o mică parte din traseu înainte de a apărea la linia de sosire.

Cazul lui Rosie Ruiz a rămas unul dintre cele mai cunoscute exemple de fraudă din istoria maratoanelor și este adesea amintit atunci când apar situații similare.

În cazul lui Sun Yuanyuan, imaginile publicate online, analiza timpilor intermediari și propria recunoaștere au dus la descalificarea sa de la Maratonul de la Berlin și la pierderea contractului de sponsorizare.

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