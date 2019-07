Patronul Ionuț Negoiță îi dă gratis clubul lui Ion Țiriac: „Sper să accepte și să readucă Dinamo unde îi e locul”

Conform gsp.ro, Ionuț Negoiță ar fi dispus să-i cedeze, gratis, clubul Dinamo București omului de faceri Ion Țiriac! Singura condiție pusă ar fi aceea a unei investiții masive, care să readucă echipa acolo unde îi este locul!

Ionuț Negoiță vrea să cedeze cu orice preț pachetul de acțiuni de la Dinamo. Aflat în negocieri cu afaceristul Claudiu Florică, boss-ul de la RIN aruncă mingea în terenul lui Ion Țiriac (80 de ani), cel care i-a ironizat pe „câini” zilele trecute, la evenimentul de pe ”Arena Națională” dedicat Simonei Halep.

Conform gsp.ro, Ionuț Negoiță ar fi declarat: ”Domnul Țiriac este un dinamovist pursânge. Are o expertiză sportivă de necontestat, a organizat și organizează turnee la cel mai înalt nivel, are o avere considerabilă, prin urmare cred că este cea mai bună soluție pentru Dinamo. Și îmi exprim disponibilitatea fermă de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo. Cu o minimă condiție, anume aceea de a realiza investiții în club prin care să readucă Dinamo acolo unde îi este locul, să facă performanță. În condițiile in care îl cedez gratuit, cred că este o afacere extrem de bună pentru dânsul și sper sa accepte și să reușească sa readucă Dinamo acolo unde ii este locul”.

Conform aceleași surse, Negoiță se află în discuții avansate pentru cedarea clubului cu afaceristul Claudiu Florică, implicat în trecut în ”Dosarul Microsoft”. Deși are probleme serioase cu justiția, Florică ar vrea să cumpere Dinamo pentru fiul său, care este pasionat de fotbal. Florică negociază cu Negoiță preluarea a 51% din pachetul total de 93% din acțiunile pe care șeful de la RIN le are la Dinamo.