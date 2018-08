Revista presei sportive, 29.08.2018: Statistica dă speranțe: FCSB se califică în grupele UEL; Mourinho, OUT de la United?; Real a transferat un număr 9

Din Gazeta Sporturilor aflăm că legendarul stadion Ghencea și-a trăit, ieri, ultimele clipe de viață. Arena pe care Steaua lui Lăcătuș și naționala lui Iordănescu au scris istorie va fi demolată, în locul ei construindu-se o arenă modernă de peste 30,000 de locuri.

Gazeta de azi le dă o veste bună celor de la FCSB. Echipa roș-albastră are 85% șanse de calificare cu Rapid Viena. O spune statistica: din 8 încercări, steliștii au ratat o singură dată, în 2015, cu Rădoi pe bancă și Rosenborg adversar.

Din zona fotbalului intern mai aflăm că panamezul Armando Cooper a refuzat oferte din Argentina pentru a semna cu Dinamo.

Presa iberică de miercuri e despre transferuri:

- Marca și AS scriu de revenirea la Madrid a atacantului Mariano de la Ol. Lyon. Realul l-a răscumpărat pe brazilian cu 22 de milioane de Euro și speră să-și fi găsit o nouă mașină de goluri.

- Mundo Deportivo: Barcelona l-a vândut pe Paco Alcacer la Borussia Dortmund. Catalanii au avut o vară profitabilă: au vândut de 137,7 milioane și au cumpărat de 131,9 milioane de Euro.

- Sport ne anunță că Barcelona va și cumpăra, dar în 2019. La ușă sunt Pogba, De Jong și Rabiot.

Presa italiană sărbătorește GOLUL ANULUI.. marcat de Cristiano Ronaldo în Juventus - Real Madrid... pentru Real!

🔴Gazzetta🔴Corriere🔴Tuttosport

➡️Le but de CR7 et l’ovation a aidé pour sa signature

➡️Un but élu comme le plus beau par l’UEFA

➡️Moggi se livre sur les choix de la Juve

➡️Handa,brozovic,Icardi,Miranda au banc des critiques.

➡️Donnarumma dans le viseur@beinsports_FR pic.twitter.com/uPV3PqQ124