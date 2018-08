România urcă în clasamentul FIFA! Franța, noul lider al topului. Pozițiile Serbiei, Muntenegrului și Lituaniei, rivalii din Liga Națiunilor

Elevii lui Cosmin Contra au început anul 2018 pe locul 40. Aceasta este cea mai buna clasare a naționalei României din 2016 incoace. Rivalele României din Liga Națiunilor UEFA, competiția care va debuta în toamnă, se clasează sub ”tricolori”:

36 (34). Serbia 1.459

41 (43). Muntenegru 1.440

127 (126). Lituania 1.130

