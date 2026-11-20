”Tricolorii” vor disputa meciul retur pe teren propriu. Datele de disputare, de principiu, vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027 (turul), respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marţi, 30 martie 2027 (returul).
Estonia, fără eșec în Liga C
Adversara României de la baraj a înregistrat în grupa de Liga Națiunilor victorii cu Luxemburg, în dublă manșă, de fiecare dată cu 1-0, și cu Bulgaria, 2-1, și remize cu Islanda, 1-1 și 0-0, și în Bulgaria, 0-0.
Cel mai bine cotat jucător din lotul Estoniei este portarul Karl Hein, care joacă la Werder Bremen, evaluat la 4 milioane de euro, urmat de stoperul Maksim Paskotsi, de la Gent, cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.
Tragerea la sorți - Sferturile de finală din Nations League.
Spania – Franţa
Norvegia – Anglia
Olanda – Portugalia
Belgia – Germania
Meciurile de menţinere/promovare în Liga B
Bosnia – Danemarca
Ungaria – Serbia
Irlanda – Croaţia
Slovenia – Ţara Galilor
Meciurile de menţinere/promovare în Liga B.
Estonia – România
Cipru – Macedonia de Nord
Insulele Feroe – Georgia
Belarus – Israel
Tragerea la sorți a grupelor din preliminariile EURO 2028, pe 6 decembrie
Echipa națională a României va avea din nou emoții, pentru că atunci are loc tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028. Pentru că în martie joacă în barajul din Liga Națiunilor, România va fi repartizată aproape sigur într-o grupă de patru echipe, ceea ce înseamnă că va juca toate meciurile din campania de calificare la EURO 2028 între septembrie și noiembrie 2027.
Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.Program complet meciuri Cupa Mondială U17 2026. Când se joacă partidele și cum poți urmări toate meciurile LIVE în Anten...