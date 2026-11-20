În urma tragerii la sorţi a barajelor UEFA Nations League care au avut loc la Nyon, azi, naționala de fotbal a României va da piept cu Estonia în barajul din luna martie.

Publicat: Vineri, 20 Noiembrie 2026, 14:54 | Actualizat Vineri, 20 Noiembrie 2026, 14:56

”Tricolorii” vor disputa meciul retur pe teren propriu. Datele de disputare, de principiu, vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027 (turul), respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marţi, 30 martie 2027 (returul).

Estonia, fără eșec în Liga C

Adversara României de la baraj a înregistrat în grupa de Liga Națiunilor victorii cu Luxemburg, în dublă manșă, de fiecare dată cu 1-0, și cu Bulgaria, 2-1, și remize cu Islanda, 1-1 și 0-0, și în Bulgaria, 0-0.

Cel mai bine cotat jucător din lotul Estoniei este portarul Karl Hein, care joacă la Werder Bremen, evaluat la 4 milioane de euro, urmat de stoperul Maksim Paskotsi, de la Gent, cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.

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Tragerea la sorți - Sferturile de finală din Nations League.

Spania – Franţa

Norvegia – Anglia

Olanda – Portugalia

Belgia – Germania

Meciurile de menţinere/promovare în Liga B

Bosnia – Danemarca

Ungaria – Serbia

Irlanda – Croaţia

Slovenia – Ţara Galilor

Meciurile de menţinere/promovare în Liga B.

Estonia – România

Cipru – Macedonia de Nord

Insulele Feroe – Georgia

Belarus – Israel

Tragerea la sorți a grupelor din preliminariile EURO 2028, pe 6 decembrie

Echipa națională a României va avea din nou emoții, pentru că atunci are loc tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028. Pentru că în martie joacă în barajul din Liga Națiunilor, România va fi repartizată aproape sigur într-o grupă de patru echipe, ceea ce înseamnă că va juca toate meciurile din campania de calificare la EURO 2028 între septembrie și noiembrie 2027.

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.