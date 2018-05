Simona Halep, despre operaţia de micşorare a sânilor:"Am făcut-o pentru tenis. A fost important pentru unde am ajuns astăzi"

Simona Halep este pregătită să înceaptă turneul de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului și a mărturisit că nu are niciun fel de probleme medicale.

Locul I WTA a oferit una dintre rarele declaraţii legate de operaţia de micşorare a sânilor, după intervenţia chirurgicală suferită în 2009.

"Când am făcut-o, am făcut-o pentru tenis. Poate faptul că am făcut-o a fost important pentru unde am ajuns astăzi. Însă nu simt că m-am sacrificat fiind aici sau jucând tenis, pentru că îmi place cu adevărat acest sport şi niciodată nu îmi este greu să mă antrenez”, a comentat Simona, într-un interviu acordat jurnalistului Jon Wertheim.

"Greutatea sânilor mă incomoda. Îmi afectau reacţiile rapide pe teren şi îmi afectau jocul. Nu îmi plăceau nici în viata de zi cu zi şi aş fi recurs la operaţie chiar dacă nu eram sportivă", declara Halep, în urmă cu opt ani.

Halep va juca împotriva americancei Alison Riske, numărul 105 mondial, în primul tur al French Open. Simona Halep şi Riske au mai fost adversare de două ori, în 2015 la Roma şi în 2017 la Beijing, în ambele meciuri impunându-se românca.

În 2017, Simona Halep a ajuns până în finală la French Open, meci pe care l-a pierdut în faţa letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 4-6, 3-6. Ea a fost finalistă şi în 2014.