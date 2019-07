Simona Halep - Serena Williams, finală la Wimbledon 2019

Finala Wimbledon 2019 dintre Serena Williams și Simona Halep va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00. Simona Halep s-a calificat in finala de la Wimbledon, dupa victoria cu Svitolinei, 6-1, 6-3 in semifinala de la Wimbledon. Și Serena Williams (37 de ani, locul 10 WTA) s-a calificat în finala de la Wimbledon, după o victorie categorică reușită în fața cehoaicei Barbora Strycova (33, de ani, locul 54 WTA), scor 6-1, 6-2. Serena se va duela în finală cu Halep.

Meciul dintre Halep şi Svitolina a fost primul de pe terenul central. Simona Halep şi Elina Svitolina s-au întâlnit a opta oară în turnee, prima dată pe iarbă. Ucraineanca avea 4-3 în întâlnirile directe, dar ultimul meci a fost câştigat de româncă, scor 6-3, 3-6, 6-4, în semifinale la Doha, în acest an. Scorul a devenit 4-4 dupa partida de azi din semifinala Wimbledon 2019.

Finala Wimbledon 2019. Serena despre Halep: "A jucat incredibil!"

Imediat după finalul meciului cu Strycova, Serena Williams a declarat despre Simona Halep: A jucat incredibil azi, mereu au fost meciuri grele cu ea, abia aştept să ne întâlnim sâmbătă

Serena Williams (37 de ani, locul 10 WTA) s-a duelat cu Barbora Strycova (33, de ani, locul 54 WTA) în cea de-a doua semifinală de la Wimbledon. Primul set a fost câștigat de Serena, cu scorul de 6-1.

Williams și Strycova s-au mai întâlnit de trei ori în carieră, iar americanca a avut de fiecare dată câștig de cauză.

Semifinala Wimbledon. Serena Williams - Strycova a fost un meci între veterane

Au împreună 70 de ani. La aproape 38 de ani, pe care îi va împlini în septembrie, Serena Williams joacă ca în tinereţe. A trecut în 3 seturi de compatrioata Alison Riske, cea care o bătuse pe numărul 1 mondial, Ashleigh Barty.

"Sunt foarte mulţumită de jocul meu. Nu cred că aş fi câştigat acest mecu acum câteva săptămâni," a declarat jucătoarea cu 7 trofee la Wimbledon în palmares.

Simona Halep și Serena Williams, finală la Wimbledon

Cele două au mai jucat o finală, în 2015, la Cincinnati, când tot Serena a câştigat, cu 6-3, 7-6 (5). Jucătoarea americană vizează titlu de grand slam cu numărul 24, cu care ar egala-o pe Margaret Court, deţinătoarea recordului.

Serena Williams nu a câştigat niciun trofeu de când a revenit în competiţii, în martie 2018, dar a jucat două finale de grand slam, la Wimbledon şi la US Open, ambele pierdute.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8. Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

Serena Williams visează acum la al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră.

Ion Tiriac o critica dur pe Serena:

„Băbuţa aia are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă. Mai are şi kilogramele pe care le are. Dar atunci când rade mingea, nici nu poţi să spui altfel pe româneşte, se duce de două ori mai repede decât la orice altă jucătoare. Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge la minge, asta este sigur. Dar poţi să o mişti?!

Ce a fost înainte, oul sau găina? Ce se întâmplă mai repede? Trimite ea lovitura care te termină sau poţi tu să o mişti cu prima lovitură şi cu a doua aproape să câștigi punctul? Dacă nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una câștigătoare. Matematic şi pe hârtie, Simona poate să câştige cu oricine şi destul de uşor”, a spus Ion Ţiriac pentru ProSport.