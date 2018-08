Tragere la sorți a grupelor Europa League! Cei 11 români implicați și-au aflat adversarele. Răzvan Lucescu vs. Chelsea

Răzvan Lucescu și PAOK au căzut în Grupa L, alături de Chelsea, BATE și MOL Vidi. O misiune ușoară pentru locul 2. O altă echipă cu mulți români, Ludogoreț, a fost extrasă în Grupa A, cu Leverkusen, Zurich și Larnaca.

Alex Băluță și Slavia Praga au avut ghinion. Cehii au picat în Grupa C, cu Zenit, FC Copenhaga și Bordeaux. După ce a eliminat FCSB-ul, Andrei Ivan (Rapid Viena) are o grupă cu Villarreal, Rangers și Spartak Moscova.

