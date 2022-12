Un cunoscut tenismen susține că a găsit dovada nevinovăției Simonei Halep, în scandalul dopajului. Ce dovezi a prezentat

Tenismenul australian John Millman, component al echipei naționale de Cupa Davis a Australiei, a expus o teorie potrivit căreia Simona Halep ar fi nevinovată în întreg scandalul de dopaj generat după ce a fost depistată pozitiv pentru substanța interzisă roxadustat.

Prin intermediul unui mesaj, John Millman a explicat că el crede cu tărie în nevinovăția tenismenei de origine română, care se află actualmente pe locul 10 WTA, prezentând o ipoteză care nu a mai fost luată în calcul până în prezent, informează prosport.ro.

Înainte de proces, Millman a comparat întreaga situație cu cea a unui alt caz de dopaj din lumea tenisului. Fernando Verdaco a fost testat pozitiv pentru metilfenidat, însă a primit ulterior o suspendare de numai două luni, motivând că a uitat să reînnoiască scutirea sa de uz terapeutic, care îi permitea în mod legal să ia medicamentul respectiv în timpul turneelor.

John Millman a susținut că dacă Simona Halep ar fi luat în mod conștient substanța interzisă pentru a-și îmbunătăți performanțele sportive, ar fi apelat la aceeași metodă, cerând o scutire de uz medical, despre care a ținut să sublinieze că este folosită de mulți alți tenismeni, iar totul este legal.

„În general nu îmi plac TUE-urile (scutirile pentru uz terapeutic n.r) în sportul profesionist. Deschid prea multe breșe pentru a te putea dopa legal. E o situație foarte nefericită pentru cei care au cu adevărat nevoie, precum este cazul aici.

To add to this is one of the reasons I think Simona Halep is innocent. If she really wanted to enhance her performance with a substance she could have just gone down a TUE path. I genuinely believe she is innocent and hope she returns to the courts soon!