Octombrie și începutul lunii noiembrie vin cu temperaturi mai ridicate decât cele normale. Cum va fi vremea în România în următoarele săptămâni.

Cum va fi vremea în octombrie 2026. Anunțul făcut de meteorologii ANM: ne așteaptă o lună neobișnuită | Shutterstock

Sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie obișnuiau să aducă o scădere accentuată a temperaturilor și o creștere a cantităților de precipitații. În ultimii ani, însă, vremea din această perioadă a devenit tot mai imprevizibilă, iar începutul toamnei poate veni cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.

Vremea se schimbă în România

Și în acest an, românii vor avea parte de o toamnă mai caldă decât în mod normal. Estimările meteorologice pentru intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie indică temperaturi medii care se vor situa, în mai multe perioade, peste valorile climatologice specifice acestei perioade.

Potrivit informațiilor prezentate de Știripesurse, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima parte a lunii octombrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

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Cum va fi vremea în perioada 5-12 octombrie

Prima săptămână analizată, respectiv intervalul 5-12 octombrie, vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an.

Valorile termice vor fi peste media obișnuită pentru începutul lunii octombrie pe întreg teritoriul României. Astfel, vremea va păstra un caracter mai degrabă blând pentru această perioadă, în ciuda faptului că, în mod normal, temperaturile ar trebui să înceapă să scadă vizibil.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării. Excepție pot face regiunile nord-vestice, unde regimul pluviometric este estimat să fie apropiat de valorile normale.

Temperaturile rămân ridicate și în perioada 12-19 octombrie

Nici în săptămâna 12-19 octombrie temperaturile nu vor reveni complet la valorile obișnuite pentru această perioadă.

Prognozele indică temperaturi medii care vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele normale. Practic, începutul celei de-a doua jumătăți a lunii octombrie va păstra caracterul mai cald al vremii.

În schimb, în privința precipitațiilor, situația se apropie de normal. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.

Ce se întâmplă în perioada 19-26 octombrie

Pentru intervalul 19-26 octombrie, estimările meteorologice indică, din nou, temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale.

Așadar, nici în această perioadă nu este anticipată o răcire accentuată la nivelul întregii țări. Vremea va rămâne mai caldă decât ar fi de așteptat pentru finalul lunii octombrie.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate să se apropie de valorile normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea la final de octombrie și început de noiembrie

Ultima săptămână a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie păstrează aceeași tendință.

În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste valorile specifice acestei perioade în întreaga țară. Cu alte cuvinte, românii nu ar trebui să se aștepte, cel puțin potrivit estimărilor actuale, la o răcire severă odată cu apropierea lunii noiembrie.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a teritoriului României.

Prognozele pe termen mai lung trebuie însă interpretate cu prudență, deoarece acestea indică tendințe generale pentru anumite intervale și nu pot anticipa cu exactitate vremea din fiecare zi.

Octombrie și începutul lunii noiembrie 2026 se anunță mai calde decât în mod obișnuit, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de normal după prima săptămână a lunii octombrie.

Pentru români, acest lucru înseamnă că toamna își va păstra, cel puțin pentru o perioadă, temperaturile mai blânde, chiar dacă calendarul ne apropie tot mai mult de sezonul rece.