FOTO - Anomalie meteo în Romania! Din cer a căzut gheaţă albastră de 1 kg

Se crede faptul că gheața s-ar fi desprins de pe un avion aflat în coborâre și care a prins un strat de aer mai cald.

Un profesor al Universități „Al.I.Cuza” Iași a reuşit să recupereze un fragment din bucata misterioasă de gheță.

„S-a intimplat la Tirgu Frumos. La ora 14. Un zgomot puternic a zdruncinat solul iar acoperisul a fost strapuns. La nici 7 metri de acest om, un corp de peste 20 cm si greutate mare strapunge acoperisul ranforsat. S-a rupt in bucati la contactul cu solul afinat. Una din bucati v-o prezint alaturat. Am recuperat-o. De departe este una din cele mai mari bucati de gheata ce cade din atmosfera pe sol. De departe este una din ciudatenii atit marimea dar mai ales culoarea. Una din cele mai mari bucati de grindina cazuta pe Pamint, una s-a inregistrat in 2010 in SUA, avea 20 cm si 500 g.