Prognoza meteo 25 ianuarie 2023. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru miercuri, 25 ianuarie 2023. Cerul se va menține mai mult noros, în mod special în estul, sudul și vestul României, iar valorile termice se vor apropia de cele normale pentru ultima decadă a lunii ianuarie.

De asemenea, pe alocuri vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în Banat și Crișana predominant sub formă de lapoviță și ploaie. Dimineața și noaptea vor exista condiții de polei, iar pe suprafețe mici se va semnala ceață. În plus, vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 6 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor încadra între -9 și 1 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București miercuri, 25 ianuarie 2023. Care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Miercuri, 25 ianuarie 2023, vremea o să fie închisă pe tot parcursul zilei și vor exista ploi de scurtă durată sub formă de burniță. De asemenea, vor fi și fulguieli pe alocuri. Vântul va sufla slab și moderat.

Valorile maxime se vor situa între 1 - 2 grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și -1 grade Celsius.

Prognoza meteo miercuri, 25 ianuarie 2023, în principalele orașe din țară

Iată care sunt temperaturile maxime de miercuri, 25 ianuarie 2023, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 4 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 80%, Vânt: 3 km/h

Oradea: 4 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 86%, Vânt: 6 km/h

Baia Mare: 4 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 73%, Vânt: 6 km/h

Cluj Napoca: 3 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 73%, Vânt: 8 km/h

Sibiu: 3 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 74%, Vânt: 6 km/h

Alba Iulia: 3 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 75%, Vânt: 8 km/h

Craiova: 3 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 71%, Vânt: 11 km/h

Târgu Jiu: 2 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 75%, Vânt: 5 km/h

Suceava: 0 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 82%, Vânt: 13 km/h

Bacău: -1 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 73%, Vânt: 14 km/h

Botoșani: -1 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 77%, Vânt: 5 km/h

Miercurea Ciuc: 0 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 71%, Vânt: 13 km/h

Brașov: 1 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 71%, Vânt: 5 km/h

Ploiești: 1 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 74%, Vânt: 5 km/h

Buzău: 2 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 68%, Vânt: 16 km/h

Târgoviște: 1 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 82%, Vânt: 6 km/h

București: 2 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 64%, Vânt: 13 km/h

Iași: -1 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 76%, Vânt: 10 km/h

Galați: 1 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 77%, Vânt: 10 km/h

Brăila: 1 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 76%, Vânt: 11 km/h

Constanța: 3 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 77%, Vânt: 13 km/h

Tulcea: 2 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 76%, Vânt: 14 km/h

