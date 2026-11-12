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Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme. Ce ar putea urma în România în iarna 2026–2027.Meteorologii urmăresc un fenomen rar

Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme în noiembrie 2026. Ce este fenomenul atmosferic și cum ar putea influența iarna din România?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 09:24 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 09:25
Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme. Ce ar putea urma în România în iarna 2026–2027.Meteorologii urmăresc un fenomen rar | Shutterstock
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Meteorologii trag un semnal de alarmă cu privire la un fenomen atmosferic neobișnuit, care ar putea influența vremea din următoarele luni.

Meteorologii avertizează asupra unui fenomen neobișnuit: vortexul polar slăbește cu săptămâni mai devreme

Vortexul polar de deasupra Arcticii, sistemul de vânturi puternice care menține aerul foarte rece în apropierea Polului Nord, a început să slăbească încă de la începutul lunii noiembrie, cu mult mai devreme decât se întâmplă în mod obișnuit. Evoluția este urmărită atent de specialiști, deoarece ar putea favoriza o încălzire stratosferică bruscă.

O asemenea perturbare ar putea modifica circulația atmosferică și ar crește probabilitatea apariției unor perioade mai reci în anumite regiuni ale Europei. Consecințele asupra iernii 2026–2027 sunt însă încă incerte, iar România nu este automat vizată de un episod de ger sau de ninsori abundente.

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Potrivit informațiilor prezentate de specialiștii citați de presa internațională, vortexul polar este deja puternic perturbat pentru această perioadă a anului.

Modelele meteorologice indică posibilitatea unei slăbiri accentuate a vânturilor care îl înconjoară și chiar a inversării direcției acestora, unul dintre criteriile importante pentru identificarea unui episod major de încălzire stratosferică. Fenomenul ar fi neobișnuit de timpuriu în raport cu observațiile meteorologice moderne, relatează Știripesurse.

Ce este vortexul polar și de ce este important pentru vremea din Europa

Vortexul polar este un sistem atmosferic format dintr-o circulație de vânturi puternice care se rotește în jurul regiunilor polare. Acesta se dezvoltă în stratosferă, la altitudini cuprinse aproximativ între 10 și 50 de kilometri, și înconjoară o masă foarte rece de aer deasupra Arcticii.

În timpul toamnei, pe măsură ce regiunea polară primește tot mai puțină lumină solară, atmosfera se răcește. Diferențele de temperatură dintre Arctica și latitudinile mai joase favorizează intensificarea vânturilor din jurul Polului Nord. Astfel, vortexul polar devine, în mod normal, tot mai puternic pe parcursul toamnei și la începutul iernii.

În a doua parte a sezonului rece, de regulă între ianuarie și martie, sistemul începe să slăbească treptat, pe măsură ce temperaturile din stratosferă cresc. În anumite situații, însă, acest proces poate avea loc mult mai devreme și într-un ritm accelerat.

Cum ar putea fi afectată România de slăbirea vortexului polar

O perturbare puternică a vortexului polar poate favoriza modificări ale circulației atmosferice, iar aerul rece din regiunile polare poate ajunge mai ușor către latitudini mai joase. În anumite condiții, acest lucru poate determina apariția unor intervale cu temperaturi mai scăzute în Europa.

Totuși, efectele nu sunt aceleași pe întreg continentul. Unele regiuni pot avea parte de episoade de frig, în timp ce altele pot înregistra temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Pentru România, nu există deocamdată suficiente indicii pentru a afirma că fenomenul va aduce o iarnă extrem de geroasă sau ninsori abundente. Efectele unei eventuale încălziri stratosferice se pot resimți la suprafață după câteva săptămâni, dar depind de evoluția întregii circulații atmosferice.

Prin urmare, specialiștii vor urmări în continuare comportamentul vortexului polar și modul în care această perturbare ar putea influența vremea în lunile următoare.

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