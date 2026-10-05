Gami și-a deschis o afacere înainte să plece la Power Couple! Totul a pornit după ce a avut o experiență neplăcută cu o mașină

Gami și iubita lui, Erika, se află în această perioadă în Malta, la filmările pentru noul sezon Power Couple. După ce și-a ținut relația departe de ochii publicului mai bine de doi ani, creatorul de conținut a decis să apară pentru prima dată alături de partenera sa într-un show TV.

Puțină lume știe însă la ce a lucrat în secret înainte de plecare. Gami a intrat în afaceri într-un domeniu care îl pasionează de multă vreme, după ce chiar el a avut parte de o experiență neplăcută atunci când a vrut să cumpere o mașină.

Gami, pe numele său real Andrei Gavril, este cunoscut publicului mai ales datorită activității sale din mediul online. Fost membru al trupei 5GANG, acesta și-a construit de-a lungul anilor o comunitate de milioane de urmăritori și a apărut și în producții precum „5GANG: Un altfel de Crăciun” și „Tabăra”. Înainte de a pleca în Malta pentru filmările Power Couple, Gami a făcut însă un pas într-o direcție diferită și a intrat în lumea afacerilor.

Experiența neplăcută care l-a făcut pe Gami să intre în afaceri

Totul a pornit chiar de la o situație prin care creatorul de conținut a trecut pe propria piele. Pasionat de mașini, Gami a vrut la un moment dat să achiziționeze un autoturism, însă a descoperit ulterior că realitatea nu corespundea în totalitate informațiilor pe care le primise înainte de cumpărare. Experiența l-a făcut să se gândească la problemele cu care se pot confrunta cei care vor să cumpere o mașină la mâna a doua: „Sunt convins că nu sunt singurul care a avut parte de experiențe nereușite la achiziția unei mașini! În trecut, am avut surpriza să descopăr că unele lucruri pe care le discutasem erau extrem de diferite în realitate. Așa că am decis să mă pun pe treabă și să fac eu ceva diferit pentru toți cei care au nevoie!”, a declarat Gami, în exclusivitate. Așa a apărut ideea unei afaceri în domeniul auto, dezvoltată alături de un partener cu experiență în această industrie, Cristian Ioniță. Proiectul este axat pe verificarea istoricului și a informațiilor despre mașinile rulate, astfel încât cei interesați de achiziționarea unui autoturism second-hand să poată afla mai multe date despre acesta înainte să ia o decizie. La proiect s-a lucrat aproximativ un an înainte de lansarea publică, iar Gami s-a implicat în special în zona pe care o cunoaște cel mai bine: imagine, marketing și dezvoltarea colaborărilor.

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Gami: „Putem transforma această pasiune într-un serviciu util oamenilor”

Creatorul de conținut spune că pasiunea pentru mașini a avut un rol important în decizia de a se implica în noul proiect: „A pornit, în primul rând, din pasiunea noastră pentru mașini și din dorința de a face achizițiile mai sigure și mai transparente. Pentru mine, este un business în care putem transforma această pasiune într-un serviciu util oamenilor”, a declarat Gami.

Acesta spune că intenționează să dezvolte în continuare proiectul, inclusiv dincolo de piața din România.

Gami și-a ținut iubita secretă mai bine de doi ani. Acum participă împreună la Power Couple

Schimbările din viața profesională vin într-un moment important și în plan personal. Cu doar câteva săptămâni înainte de plecarea la filmări, Gami a dezvăluit că are de mai bine de doi ani o relație cu Erika. Până de curând, creatorul de conținut a preferat să-și țină partenera departe de expunerea publică. Acum, însă, cei doi au făcut împreună un pas important: formează unul dintre cuplurile noului sezon Power Couple, ale cărui filmări au loc în Malta.