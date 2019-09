A fost lăsată gravidă și cu inima frântă la doar 16 ani! Maria Tănase a iubit mult și pătimaș! Pe patul de moarte i-a scris unui „cartofor”. Care au fost marile ei iubiri. „Te rog să mă ierţi!”

Maria Tănase a iubit cu același foc cu care a cântat și a trăit. Avea doar 16 ani când a fost lăsată gravidă, apoi ajutată să scape de sarcină și părăsită. În zadar spera atunci, poate, „Pasărea Măiastră a muzicii româneşti”, ca inima să nu-i mai fie frântă. I-a fost frântă de multe ori, iar vinovat n-a fost doar Constantin Brâncuși. Pe patul de moarte, în gândurile ei, pare-se, a fost un singur bărbat, un „cartofor”, cum îl desființau prietenii ei. Pentru el, a scris un mesaj cutremurător, înainte de a închide ochii, răpusă de cancer.

Primii fiori ai dragostei au apărut pentru Maria Tănase când a cunoscut un medic. El, însă, a lăsat-o gravidă, la 16 ani, după care a ajuta-o să facă avort și și-a văzut de drum, fără să-i pese că întâmplarea avea să o marcheze pe adolescentă pentru tot restul vieții, în cel mai rău mod.

Se spune că din cauza acelui avort, Maria Tănase nu a mai putut avea copii, aceasta fiind marea suferinţă a vieţii ei. La finalul primei relaţii nefericite de amor s-a apucat de fumat, patimă ce avea să îi distrugă viaţa.

Au urmat multe alte iubiri. Protagonişti ai vieții ei sentimentale au fost jurnalistul şi spionul Maurice Negre, regizorul Sandu Eliade, diplomatul Mircea Cruţescu, sculptorul Gheorghe Anghel. Însă, destinul i-ar fi fost marcat de două mari iubiri – cea pentru sculptorul Constantin Brâncuşi şi cea pentru soţul ei, Clery Sachelarie.

L-a iubit pe Constantin Brâncuși chiar și după ce el a jignit-o

De Brâncuși s-a îndrăgostit la 25 de ani, când vocea ei se auzea deja peste tot în România. Îşi câştigase notorietatea la Viena, oraşul în care a scos primul disc. Avusese marea lansare, odată cu difuzarea primului cântec la radio în România. Fosta casieriţa de la cârciuma „Bufet de 7 lei”, fosta actriţă de revistă de la Teatrul „Constantin Tănase” era deja un fenomen la data care l-a întâlnit pe Constantin Brâncuşi. Însă, iubirea dintre Constantin Brâncuși și Maria Tănase nu avea să dureze „până la adânci bătrâneți”. Relația s-a încheiat chiar cu jigniri ce i-au fost aduse artistei de către marele sculptor.

Totuși, când Constantin Brâncuşi a murit, în 1957, Maria Tănase nu a fost indiferentă. L-a bocit cu lacrimi fierbinţi şi suspine. A vrut să ridice în memoria lui Brâncuşi o şcoală de muzică folclorică la Târgu Jiu. Visa să se aşeze în oraşul în care Brâncuşi ridicase Poarta Sărutului şi să transmită mai departe dragostea ei pentru cântec prin intermediul şcolii. Visul nu s-a realizat.

În viața Mariei Tănase a mai existat un sculptor

Maria Tănase, născută pe 25 septembrie 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, a mai iubit un sculptor, cu care s-a plăcut imediat ce l-a întâlnit. Constantin Anghel i-a cerut să-i pozeze pentru un bust, iar ea a ajuns muza în atelierul lui.

„Deseori, în drum spre atelierul-locuinţă în care devenea muza inspiratoare a artistului, Maria reflecta asupra celui pe care-l iubea, gândindu-se să-l includă în vechiul ei proiect arhitectonic din cartierul Cărămidari. Lângă imobilul destinat restaurantului ar fi dorit să construiască şi un atelier-locuinţă al artistului Gheorghe Anghel. În acest scop a cumpărat în rate lunare 1.000 de metri pătraţi în apropierea grădinii din Livada cu Duzi“, a scris Maria Roşca în cartea „Maria Tănase“.

Nici relaţia şi nici bustul Mariei n-au mers prea departe. După despărţire, sculptorul a distrus bustul de bronz.

Cea mai periculoasă poveste de iubire din viața Mariei Tănase, cu un spion francez

Pe vremea când cânta la restaurantul Capşa, Maria Tănase s-a îndrăgostit din nou, de această dată de un bărbat total nepotrivit, pentru care avea să își vândă bijuteriile și să fie considerată spion.

Maria Tănase s-a lăsat sedusă de jurnalistul francez Maurice Negre, un bărbat înalt şi frumos. O vreme, cei doi au fost un cuplu celebru al Bucureştiului.

Când Maurice Negre a fost arestat sub acuzaţia de spionaj şi condamnat la 10 ani de închisoare, fiind încarcerat la Aiud, Maria Tănase a făcut tot posibilul să-l scape. Se spune că, din dragoste pentru Maurice, şi-a vândut toate bijuteriile şi blănurile, ca să facă rost de banii necesari pentru a-l scoate din închisoare.

S-a speculat că, în schimbul eliberării iubitului, Maria Tănase ar fi acceptat chiar să joace rolul de spion.

După ce a fost eliberat, Maurice Negre s-a întors în Franţa şi relaţia de amor cu Maria Tănase a luat sfârşit.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, jurnalistul Maurice Negre pe care Maria Tănase îl iubise şi pentru care îşi vânduse averile a ajuns director la Agenţia France Press. Persecutată de regimul din ţară, Maria Tănase i-a scris şi i-a cerut să o ajute, dar scrisorile ei au rămas fără răspuns.

S-a căsătorit cu un „cartofor”. I-a scris cuvinte tulburătoare pe patul de moarte

La 37 de ani, Maria Tănase s-a căsătorit cu Clery Sachelarie. Cu acesta, n-a fost dragoste la prima vedere. El fusese prietenul şi confidentul ei mulți ani.

Bărbatul era căsătorit şi avea un copil pe vremea când făcea parte, ca amic, din anturajul interpretei. El a divorţat şi, în final, s-a căsătorit cu Maria Tănase pe 27 decembrie 1950.

Clery Sachelarie ar fi iubit-o pe Maria Tănase încă de la prima întâlnire, dar a preferat să aştepte până când diva cântecului popular românesc a acceptat să îi fie nevastă. I-a fost alături, tolerându-i aventurile ce au continuat și după căsătorie.

O parte dintre prietenii Mariei Tănase nu l-au privit cu ochi buni pe Clery Sachelarie, considerându-l „un cartofor” care i-a tocat artistei averea.

Clery Sachelarie fusese un moşier cu origini grecești şi un magistrat cunoscut şi era cu 13 ani mai în vârstă decât ea. Maria Tănase l-a luat de bărbat când nu mai avea nicio avere şi nu mai reprezenta o figură importantă în epocă.

„Când a pus ochii pe Maria, grecul scăpătase, era complet lefter… Fără să se sinchisească, şi-a dus viaţa pe lângă ea fără să facă nimic. Întocmind de regulă austriace şi martingale la curse, ospătându-se fără reţinere la Capşa, unde Maria rămânea nu o dată datoare costul prânzului…”, a scris despre soţul Mariei Tănase Gaby Michailescu, în cartea „Maria cea fara de moarte”.

Totuși, Maria Tănase și-ar fi iubit cu adevărat soțul. Cântăreața i-a scris cuvânte înfiorătoare pe patul de moarte.

„Îţi scriu acum, tătuţă, scrisoarea cea mai adevărată pe care am crezut vreodată că am s-o pot scrie. Te rog să mă ierţi de tot, dacă poţi, de tot ce ţi-am putut pricinui. Caută-mă, caută mângâierile mele. Ele n-au murit şi niciodată să nu le socoteşti moarte. Caută-mi ochii. Ei nu te-au minţit niciodată. Caută-mi sufletul. Căci, dezlipit de carne, nu te va uita niciodată. Prinde-mi din aer vorbele, căci nimeni nu le va recunoaşte. Culege-mi visele, pe care le-am croit lângă tine, şi împarte-le oamenilor, căci au fost curate şi rare. Te voi aştepta, tătuţă, oricât ţi-o place ţie să trăieşti. Voi găsi atâtea flori pe-acolo că nu ştiu dacă-mi va ajunge timpul, până vei veni, să ţi le cos, să fie cum am visat să-ţi fie viaţa. Eu am să plec, şi-ţi mulţumesc pentru viaţa noastră Iar vouă, cele 49 de frunze verzi din primavară şi galbene în toamnă pe care mi-am plimbat anii, vă las câte o lacrimă de emoţie : Adio, frunză verde, frunză galbenă, tu mă saltă, tu mă leagană…”, i-a scris Maria Tănase soțului ei.

Maria Tănase a închis ochii pe 22 iunie 1963, la Spitalul Fundeni din București, la scurt timp după ce a aflat, în timp ce se afla în turneu la Hunedoara cu Taraful Gorjului, că este bolnavă de cancer la plămâni, dar nu înainte de a le cânta asistentelor, pe patul ei de moarte, „Lung îi drumul Gorjului...”.